Robert Plant nie rozpoznał współtwórcy hitów Eltona Johna! Wyjątkowa wpadka w Nashville

Bernie Taupin to bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej utytułowanych tekściarzy w historii muzyki rozrywkowej. Mowa w końcu o długoletnim współpracowniku samego Eltona Johna.

Ostatnio wydał on pierwszy od niemal 40 lat solowy album The Sea Has No Mercy. W ramach jego promocji Taupin udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi The Guardian, w którym opowiedział o urokach posiadania nazwiska o statusie legendy przy jednoczesnym braku rozpoznawalnej twarzy. I przytoczył w tym temacie anegdotę związaną z Robertem Plantem, wokalistą Led Zeppelin.

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Sytuacja ta wydarzyła się niedawno podczas festiwalu Americanafest w Nashville, gdzie występował Plant.

Nie widziałem go od lat, a on sam wspominał wcześniej, że chciałby się ze mną spotkać. Podchodzę więc do niego, a w jego oczach widzę ten charakterystyczny wzrok mówiący: "O rany, kto to do diabła jest?". Mówię więc: "Cześć Robert, to ja, Bernie!", na co on: "O mój Boże!". Następnego wieczoru zjedliśmy już razem kolację” –opowiedział z uśmiechem Taupin.

Co ciekawe, Taupin podkreślił w rozmowie, że anonimowość zupełnie mu nie przeszkadza. –Absolutnie, pozytywnie i w stu procentach uwielbiam moją anonimowość i fakt, że mogę po prostu iść spokojnie ulicą –podsumował.

Robert Plant otrzymał prestiżową nagrodę za całokształt twórczości

Robert Plant odebrał w Nashville wyjątkową nagrodę za całokształt twórczości. Otrzymał ją od przedstawicieli The Americana Music Association, czyli Stowarzyszenia Muzyki Americana. Wszystko odbyło się w trakcie 25. gali Americana Honors & Awards, która odbyła się 16 września w Ryman Auditorium.

–Relacja Roberta Planta z muzyką americana wykracza daleko poza zwykły wpływ – to relacja pełna prawdziwej pasji, pieczy i artystycznej ciekawości. Jego głęboka gotowość do zanurzenia się w tradycjach bluesa, folku, country i gospel, przy jednoczesnym ciągłym przesuwaniu ich granic, rozszerzyła grono odbiorców muzyki americana na całym świecie. Niewielu artystów zrobiło więcej, by oddać hołd przeszłości tej muzyki, pomagając jednocześnie kształtować jej przyszłość. Jesteśmy zachwyceni, że możemy docenić jego niezwykły wkład nagrodą za całokształ twórczości –powiedział Jed Hilly, dyrektor wykonawczy Americana Music Association.

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