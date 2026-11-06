Jan Borysewicz i Mikołaj Bukrewicz prezentują piosenkę "Mama". To zapowiedź ścieżki dźwiękowej do filmu "Mniej obcy"

Jan Borysewicz prezentuje premierowy utwór! Mama zapowiada soundtrack do filmu Mniej obcy

Bunt, wolność, wielkie marzenia, ogromny sukces, miłość, ale też bolesne straty i wysoka cena życia na własnych zasadach – wszystkie te emocje wybrzmiewają w muzyce towarzyszącej filmowej opowieści o życiu i karierze Jana Borysewicza. Produkcja stała się prawdziwym hitem na platformie Netflix, a już 27 listopada 2026 w ręce fanów trafi jej oficjalny soundtrack noszący tytuł Mniej obcy.

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Na albumie pojawią się największe przeboje zespołu Lady Pank w odświeżonych wersjach. Największą niespodzianką zestawu jest jednak premierowy utwór Mama, stworzony przez duet Jan Borysewicz i Mikołaj Bukrewicz.

Do wspomnianej kompozycji powstał poruszający teledysk w reżyserii Kristoffera Rusa (który odpowiadał również za zdjęcia). W klipie wykorzystano nie tylko fragmenty filmu dokumentalnego, ale i specjalnie dograne sceny podążające za bezpośrednią fabułą i tekstowym przekazem piosenki.

Za warstwę muzyczną i produkcję nowego single odpowiada sam Jan Borysewicz, natomiast słowa napisał we współpracy z Wojciechem Byrskim. Brzmieniowo całość dopieścił ceniony producent Marcin Bors.

Utwór Mama udostępniamy poniżej:

Płytę Mniej obcy można już zamawiać w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym Lady Pank w formatach CD oraz na podwójnym winylu (2LP).

Tak prezentuje się tracklista soundtracku:

Kryzysowa narzeczona Zamki na piasku Minus 10 w Rio Zostawcie Titanica Wciąż bardziej obcy Bez satysfakcji Mniej niż zero Fabryka małp Mała wojna Mała Lady Pank Sztuka latania A to ohyda Zakłócenie porządku Zawsze tam, gdzie Ty Wspinaczka Mama

–To doskonała propozycja zarówno dla wiernych fanów zespołu, jak i kolekcjonerów muzycznych pamiątek. Świetnie sprawdzi się również jako prezent dla miłośników polskiego rocka i ponadczasowych gitarowych brzmień –czytamy w zapowiedzi.

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