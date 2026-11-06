Formacja Rush również zagra w hali Sphere w Las Vegas. "Życie nie byłoby sobą, gdyby nie zaskakiwało"

W lipcu 2026 roku w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia, że kanadyjska grupa Rush zagra w niedalekiej przyszłości w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas. Przypomnijmy, że obiekt ten został otwarty trzy lata temu. Ma kształt kuli, a budowa kosztowała łącznie aż 2,3 mld dolarów! Hala mieści łącznie ok. 18,5 tys. osób. W środku natomiast całość zachwyca, gdyż zamontowano w Sphere ekran o rozdzielczości 16K.

W hali do tej pory wystąpiły już takie zespoły, jak m.in. U2, Eagles, No Doubt czy Metallica. W 2027 do tego grona dołączy właśnie wspomniany Rush. Otrzymaliśmy właśnie oficjalne potwierdzenie w tym temacie.

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Na ten moment ogłoszono pięć koncertów. Kanadyjska grupa zagra w Las Vegas dokładnie 21, 23, 26, 28 i 30 maja 2027 roku. Każdego wieczoru fani usłyszą największe hity oraz ulubione utwory z bogatego katalogu Rush.

Wokalista i basista Geddy Lee nie ukrywa ekscytacji nadchodzącymi występami w Sphere.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Sphere, pomyślałem sobie: "O rany, jaka szkoda, że Rush już nie koncertuje, bo to miejsce brzmi, jakby zostało stworzone na miarę wizualnego podejścia, z jakim od zawsze projektowaliśmy nasze show". Zazwyczaj spędzamy miesiące na projektowaniu efektów wizualnych do naszych występów, a ten scenariusz wydawał się istną wisienką na torcie dla naszego zespołu projektowego. Ale życie nie byłoby sobą, gdyby nie zaskakiwało – i oto teraz jesteśmy tutaj, żyjemy i koncertujemy w czasie teraźniejszym, dzięki czemu możemy spełnić to konkretne marzenie. Obecnie pracujemy ciężko nad rozbudową naszych konceptów koncertowych i wymyśleniem nowego szaleństwa pasującego do tej niesamowitej hali –powiedział frontman Rush.

Przypomnijmy, że grupa powróciła do koncertowania w 2026 po ponad dekadzie przerwy. Wokalista i basista Geddy Lee oraz gitarzysta Alex Lifeson zaprosili do wspólnego koncertowania perkusistkę Anika Nilles (zastąpiła ona zmarłego w 2020 Neila Pearta) oraz klawiszowca Lorena Golda. Na razie muzycy koncertują w Ameryce Północnej. Ale na tym się nie skończy. W przyszłym roku grupa, w ramach Fifty Something, będzie koncertować w Ameryce Południowej oraz Europie. Co najistotniejsze: Rush po raz pierwszy w historii zaprezentuje się w Polsce. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

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