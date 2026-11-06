Kultowy album Pink Floyd powróci w wielkim stylu z okazji 50-lecia. Na słuchaczy czeka cała masa rarytasów

Pink Floyd świętują 50-lecie Animals! Zapowiedziano jubileuszowy box set

Animals to jeden z najważniejszych albumów w dorobku zespołu Pink Floyd. Krążek ukazał się 21 stycznia 1977 roku. Jest to rzecz koncepcyjna, a na okładce całości znalazła się londyńska Elektrownia Battersea i unoszącą się nad nią różowa świnia.

Teraz formacja oficjalnie zapowiedziała premierę rocznicowej kolekcji Animals 50, która trafi do sprzedaży 22 stycznia 2027 roku. Jubileuszowe wydanie zostało przygotowane przez Sony Music i daje wgląd w kulisy tworzenia tej nacechowanej antykapitalistyczną wściekłością płyty.

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Wydawnictwo ukaże się na wielu nośnikach. Najbardziej rozbudowany będzie deluxe box set. Sercem wydania kolekcjonerskiego będą aż trzy płyty analogowe i pięć płyt CD, zawierające m.in.:

oryginalny mix z 1977 roku oraz zremiksowaną w 2018 roku wersję autorstwa Jamesa Guthriego;

oraz zremiksowaną w 2018 roku wersję autorstwa Jamesa Guthriego; płytę z rarytasami , a na niej unikalne, niepublikowane wczesne wersje utworów Sheep i Dogs oraz nigdy wcześniej niesłyszany utwór Rogera Watersa zatytułowany Young Nicholas Jon ;

, a na niej unikalne, niepublikowane wczesne wersje utworów i oraz ; legendarny koncert z 9 maja 1977 roku z Oakland Coliseum Arena – zarejestrowany na żywo przez Reinharda Hohlweina.

– zarejestrowany na żywo przez Reinharda Hohlweina. płytę Blu-Ray Audio z pełną ścieżką dźwiękową w miksach 5.1 oraz Dolby Atmos.

Do zestawu dołączona zostanie ponadto 64-stronicowa książka z esejami Jonathana Lethema, wywiadami oraz fragmentem pamiętnika Aubreya "Po" Powella z agencji projektowej Hipgnosis.

Zespół nie kazał nam długo czekać na pierwszą zapowiedź całości i już udostępnił w sieci rzadką, radiową wersję utworu Sheep. Można się z nią zapoznać poniżej.

–Nastroje w muzyce w 1977 roku mocno się zmieniały. Punk zdominował wszystko i podejrzewam, że miało to pewien wpływ na to, jak pracowaliśmy nad "Animals". To dość agresywny, odarty z ozdobników album. Odchodziliśmy od pejzaży dźwiękowych z "Wish You Were Here". Ta płyta jest bardziej bezpośrednia i surowa, a teksty Rogera zdecydowanie bardziej agresywne. Świetnie się bawiliśmy przy jej tworzeniu –powiedział gitarzysta David Gilmour, cytowany w informacji prasowej.

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