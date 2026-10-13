Jan Borysewicz nie chciał obejrzeć filmu “Mniej obcy”. Dlaczego ostatecznie zmienił zdanie?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-13 10:52

Nie milkną echa wokół filmu "Mniej obcy", w którym opowiedziana została historia życia Jana Borysewicza i powstania zespołu Lady Pank. Przy okazji premiery filmu słynny gitarzysta zaznaczał, że nie ma zamiaru go obejrzeć. Okazuje się jednak, że zmienił zdanie i seans ma już za sobą. Jak muzyk tłumaczy zmianę decyzji?

Jan Borysewicz
Autor: Plan Programu, Polsat, Telewizja Polsat, Telewizja Śniadaniowa, Październik 2026, Halo Tu Polsat - Odc. 283/ AKPA

Wciąż nie przestaje być głośno o filmie Mniej obcy. Zrealizowana przez platformę streamingową Netflix produkcja opowiada historię dzieciństwa, młodości, początków kariery oraz założenia zespołu Lady Pank przez Jana Borysewicza.

Projekt, oparty na autobiografii słynnego gitarzysty o tym samym tytule, natychmiast po premierze wybił się na szczyt najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Mniej obcy z różnych względów budzi bardzo duże zainteresowanie i emocje. O takowych napisała w swoich mediach społecznościowych najstarsza córka Borysewicza, Joanna Borysewicz, która zamieściła wpis, prostujący, zgodnie z jej własnymi przeżyciami, jeden z poruszanych w filmie wątków.

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Jan Borysewicz nie chciał obejrzeć filmu o sobie. Wyznał, dlaczego zmienił zdanie

Sam gitarzysta, jeszcze przed premierą Mniej obcego, nie ukrywał, że w filmie poruszane są różne tematy, które po dziś dzień są dla niego niezwykle trudne. Jak mówił w różnych wywiadach, chociażby dla TVP Kultura podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni czy w rozmowie z Grażyną Torbicką dla "Zwierciadła", nie ma zamiaru obejrzeć produkcji. Jak tłumaczył, jest to dla niego jak rozdrapywanie starych ran i powrót do bardzo ciężkich doświadczeń.

Okazuje się jednak, że muzyk ostatecznie zmienił zdanie. Jak przyznał w programie "halo tu polsat" udało się to ostatecznie podczas specjalnego pokazu dla osób bezpośrednio zaangażowanych w cały projekt. Jak powiedział Borysewicz, mając za sobą przerywany seans i wyjście z niego właśnie podczas festiwalu w Gdyni, tym razem postanowił obejrzeć Mniej obcego z nastawieniem, iż po prostu przyszedł do kina obejrzeć zwykły film. Gitarzysta mówi, że dzięki temu był w stanie dostrzec, że jego życie obfitowało w liczne trudne czy niebezpieczne sytuacje, widzi on jednak także, jak często był w stanie podnosić się i zaczynać od nowa.

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