Prawdziwy unikat polskiego punka! Posłuchaj utworu „System” z czasów, gdy Dezerter był SS-20

Dezerter wraca do początków jako SS-20! W sieci pojawił się utwór System
Zanim grupa Dezerter stała się legendą polskiej sceny niezależnej, występowała pod nazwą SS-20. Z tamtych lat zachowały się wyjątkowe taśmy, na których utrwalono energię formacji w jej klasycznym, pierwszym składzie:
- Darek „Skandal” Hajn – wokal
- Robert „Robal” Matera – gitara, wokal
- Krzysztof Grabowski – perkusja (odpowiadający również za projekt okładki)
- Darek „Stepa” Stepnowski – bas, wokal
Z tamtego pionierskiego okresu przetrwała prawdziwa perełka – archiwalne nagrania zebrane na albumie Nie jestem gotowy.
Płytę zapowiada utwór System, nagrany na próbie w 1981 roku i poddany współczesnemu masteringowi. Premiera tego historycznego materiału na CD zaplanowana jest już na 20 listopada 2026! Całość ukaże się nakładem wytwórni Mystic Production.
Członkowie zespołu Dezerter z dużą dozą humoru i nostalgii wspominają kulisy powstania tej kompozycji.
–Piosenka "System" powstała w 1981 roku i od razu stała się hitem, na miarę zupełnie nieznanego, niepotrafiącego grać zespołu złożonego z nastolatków. Niecenzuralny tekst gwarantował, że utwór nigdy nie wyjdzie poza piwnice i salę prób. Ale udało się go zagrać publicznie kilkanaście razy, wzbudzając szok i niedowierzanie, a w formie nagrania na żywo »z powietrza« krążył wśród wielbicieli punk rocka przez wiele lat. Teraz możemy posłuchać go w wersji nagranej (i poddanej masteringowi) na próbie w Gminnym Ośrodku Propagandy i Kultury w Nieporęcie –tłumaczą muzycy, cytowani w informacji prasowej.
Wydawnictwo Nie jestem gotowy zawiera 18 archiwalnych kompozycji, w tym rzadkie nagranie koncertowe z 1981. Oto tracklista:
- Syste,
- Polen uber alles
- Odnowa
- T.
- Musisz być kimś
- Agonia
- Atomowa śmierć
- Nie jestem gotowy
- Szpanerzy
- Nowe wiadomości
- Nie płacz Zbyszek
- Poroniona generacja
- Burdel
- Salwador
- Szmata
- Szara rzeczywistość
- Fabryka
- Polen uber alles (live ‘81)