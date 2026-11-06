Prawdziwy unikat polskiego punka! Posłuchaj utworu „System” z czasów, gdy Dezerter był SS-20

Dezerter wraca do początków jako SS-20! W sieci pojawił się utwór System

Zanim grupa Dezerter stała się legendą polskiej sceny niezależnej, występowała pod nazwą SS-20. Z tamtych lat zachowały się wyjątkowe taśmy, na których utrwalono energię formacji w jej klasycznym, pierwszym składzie:

Darek „Skandal” Hajn – wokal

– wokal Robert „Robal” Matera – gitara, wokal

– gitara, wokal Krzysztof Grabowski – perkusja (odpowiadający również za projekt okładki)

– perkusja (odpowiadający również za projekt okładki) Darek „Stepa” Stepnowski – bas, wokal

Z tamtego pionierskiego okresu przetrwała prawdziwa perełka – archiwalne nagrania zebrane na albumie Nie jestem gotowy.

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Płytę zapowiada utwór System, nagrany na próbie w 1981 roku i poddany współczesnemu masteringowi. Premiera tego historycznego materiału na CD zaplanowana jest już na 20 listopada 2026! Całość ukaże się nakładem wytwórni Mystic Production.

Członkowie zespołu Dezerter z dużą dozą humoru i nostalgii wspominają kulisy powstania tej kompozycji.

–Piosenka "System" powstała w 1981 roku i od razu stała się hitem, na miarę zupełnie nieznanego, niepotrafiącego grać zespołu złożonego z nastolatków. Niecenzuralny tekst gwarantował, że utwór nigdy nie wyjdzie poza piwnice i salę prób. Ale udało się go zagrać publicznie kilkanaście razy, wzbudzając szok i niedowierzanie, a w formie nagrania na żywo »z powietrza« krążył wśród wielbicieli punk rocka przez wiele lat. Teraz możemy posłuchać go w wersji nagranej (i poddanej masteringowi) na próbie w Gminnym Ośrodku Propagandy i Kultury w Nieporęcie –tłumaczą muzycy, cytowani w informacji prasowej.

Wydawnictwo Nie jestem gotowy zawiera 18 archiwalnych kompozycji, w tym rzadkie nagranie koncertowe z 1981. Oto tracklista:

Syste, Polen uber alles Odnowa T. Musisz być kimś Agonia Atomowa śmierć Nie jestem gotowy Szpanerzy Nowe wiadomości Nie płacz Zbyszek Poroniona generacja Burdel Salwador Szmata Szara rzeczywistość Fabryka Polen uber alles (live ‘81)

Oto najlepsze rockowe albumy w historii polskiego rocka według sztucznej inteligencji: