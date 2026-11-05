Ikona punk rocka. Billy Idol - ciekawostki o albumie "Rebel Yell" | Jak dziś rockuje?

Billy Idol rozpoczynał przygodę ze światem muzyki, jak większość punkowców w latach 70. - od gry w zespołach! Pod koniec 1976 roku dołączył do retrockowej grupy Chelsea. To pod wpływem jej wokalisty, Gene Octobera, muzyk przybrał swój charakterystyczny wizerunek - ściął na krótko, przefarbował na jasny blond i odpowiednio wystylizował włosy, a okulary zamienił na soczewki kontaktowe. Jego przygoda z formacją nie trwała jednak długo - Billy odszedł z Chelsea po kilku tygodniach, wraz z basistą Tonym Jamesem. Panowie powołali do życia własną kapelę, Generation X. Billy Idol zmienił rolę - z gitarzysty stał się wokalistą i frontmanem , a zespół szybko zaczął zyskiwać popularność - uznaje się go za jeden z pierwszych, który pojawił się w programie muzycznym telewizji BBC "Top of the Pops". Brzmienie formacji nie było stricte punkowe, było dużo bardziej melodyjne i garściami czerpało z muzyki pop. Do 1981 roku wydała ona trzy albumy, a następnie rozpadła się. Stało się jasne, że Billy Idol musi spróbować kariery solowej.

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Kariera solowa Billy'ego Idola

Tuż po rozpadzie Generation X, Idol przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Nowego Jorku i rozpoczął współpracę z menedżerem zespołu Kiss, Billem Aucoinem oraz gitarzystą Stevem Stevensem. Już w 1981 roku ukazała się pierwsza solowa EP-ka artysty, zatytułowana Dont't Stop, a jej śladem podążył rok później debiutancki Billy Idol. Wydawnictwo osiągnęło duży komercyjny sukces, napędzany popularnością singli Dancing With Myself i White Wedding. Teledyski do tych kawałków były regularnie grane przez stację MTV, która okrzyknęła Billy'ego Idola twarzą "drugiej brytyjskiej inwazji". A ten nie zamierzał składać broni.

Nagranie i wydanie "Rebel Yell"

Billy zamierzał kontynuować współpracę ze Stevensem i producentem Keithem Forseyem. Choć wydawało się, że po tak dużym sukcesie debiutu, muzyk będzie miał wolną rękę, wcale tak nie było. Billy Idol walczył z wytwórnią Chrysalis Records o kontrolę nad własną twórczością , wykradł nawet taśmy matki, jak się szybko okazało, złe.

Ostatecznie nagrany został album, który ujrzał światło dzienne 10 listopada 1983 roku pod tytułem Rebel Yell. Na wydawnictwo złożyło się dziewięć kompozycji, a jako single wydane zostały z niego cztery, które także osiągnęły duży sukces w MTV. Cała płyta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i osiągnęła bardzo duży, jeszcze większy od swojej poprzedniczki, sukces komercyjny.

Ciekawostki o płycie "Rebel Yell"

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