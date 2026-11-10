Koniec pewnej epoki w The Cult. Perkusista John Tempesta odchodzi z zespołu po dwóch dekadach

W 2006 roku do brytyjskiej grupy The Cult oficjalnie dołączył perkusista John Tempesta, który wcześniej grał w takich zespołach, jak chociażby White Zombie, Testament czy Exodus. Muzyk zagrał na trzech albumach studyjnych The Cult: Born Into This (2007), Choice of Weapon (2012) oraz Hidden City (2016). Trzeba nadmienić, że mimo że wciąż pozostawał członkiem grupy i koncertował z nią na żywo, nie wziął udziału w nagraniu ostatniego krążka, Under the Midnight Sun z 2022.

Teraz natomiast Tempesta ogłosił, że po dwóch dekadach odchodzi ze składu The Cult. Muzyk przekazał tę wieść za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Po 20 latach mój rozdział z The Cult dobiegł końca. Tyle niezapomnianych koncertów, doświadczeń i wspomnień. Jestem niezwykle wdzięczny każdemu fanowi, który był ze mną w tej drodze. Wasze wsparcie znaczyło dla mnie bardzo wiele. Nie mogę się doczekać, aż znów ruszę w drogę, będę grał muzykę i zobaczę, dokąd zaprowadzi mnie ten kolejny rozdział. Niech żyje rok 2027. Życzę chłopakom wszystkiego najlepszego! –napisał perkusista.

Grupa The Cult, jak na razie, nie zabrała głosu w sprawie odejścia Tempesta ze składu. Przypomnijmy, że muzycy zrobili sobie przerwę od koncertowania pod koniec 2025.

–Intensywnie koncertowaliśmy przez ostatnie kilka lat, a teraz przeniesiemy naszą uwagę na pisanie, nagrywanie nowej muzyki i eksplorowanie innych projektów, które zostaną ujawnione z czasem. To czas, abyśmy zwrócili się do wewnątrz, by naładować nasze duchowe baterie –mogliśmy przeczytać wówczas w opublikowanym oświadczeniu.

Wiadomo już jednak, że nie potrwa ona zbyt długo. W 2027 The Cult weźmie udział, jako gość specjalny, w trasie A Perfect Circle po Ameryce Północnej. Rozpocznie się ona pod koniec kwietnia i potrwa do połowy czerwca.

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