Gitarzysta The Cult wspomina szaloną trasę z Guns N' Roses. "Mocno się ze sobą zżyliśmy"

W 1987 roku formacja The Cult, która wówczas promowała album Electric, wyruszyła w amerykańską trasę koncertową. Jako support ruszyli z nimi młodzi, gniewni chłopaki z Guns N' Roses. W tamtym momencie ten zespół był jeszcze dla szerszej publiczności wielką niewiadomą. Ich debiutancki krążek – Appetite for Destruction – dopiero co trafił na półki sklepowe i potrzebował trochę czasu, żeby odnieść sukces komercyjny.

Na pomysł zaproszenia Gunsów wpadł Ian Astbury, wokalista The Cult. – Zadzwonił do mnie do Londynu w 1987 i powiedział: "Jest taki zespół z Ameryki, nazywają się Guns N' Roses. Są naprawdę świetni. Powinieneś ich sprawdzić. Myślę, że powinniśmy ich wziąć ze sobą w trasę". Ian już taki jest. Zawsze szuka nowych kapel. Ma świetny słuch oraz ogromną pasję – powiedział gitarzysta Billy Duffy w najnowszym wywiadzie dla MusicRadar.

KULTOWE HISTORIE - Guns N' Roses

Muzyk ostatnio wrócił pamięcią do wspomnianej trasy koncertowej. Jak sam przyznał: obie grupy natychmiast złapały wspólny język.

Bardzo dużo czasu spędzaliśmy ze sobą. Mocno się zżyliśmy. Było mnóstwo zwariowanych akcji i numerów. Wszystko, co jesteście w stanie sobie wyobrazić... cóż, dokładnie tak to wyglądało! Była po prostu cała masa wygłupów. Jeśli połączysz na trasie dwa takie zespoły, które dobrze się dogadują, to powiedzmy, że nieustannie próbujecie się nawzajem licytować w tym, kto wymyśli większą głupotę – powiedział Duffy.

Gitarzysta, kiedy usłyszał materiał z Appetite for Destruction, szybko podzielił zachwyty swojego kolegi z zespołu. – Byli wtedy świetni – i są świetni dzisiaj. Byli po prostu autentyczni. Wtedy byli totalnie szaleni... ale zresztą, kto w ogóle chciałby, żeby gwiazdy rocka były normalne? – podsumował gitarzysta The Cult.

Formacja The Cult zawiesiła działalność koncertową. W sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie

Grupa The Cult zaskoczyła fanów, w październiku 2025, oświadczeniem udostępnionym w mediach społecznościowych. Muzycy przyznali, że zawieszają, na czas nieokreślony, działalność koncertową, aby skupić się na tworzeniu. – Intensywnie koncertowaliśmy przez ostatnie kilka lat, a teraz przeniesiemy naszą uwagę na pisanie, nagrywanie nowej muzyki i eksplorowanie innych projektów, które zostaną ujawnione z czasem. To czas, abyśmy zwrócili się do wewnątrz, by naładować nasze duchowe baterie – mogliśmy przeczytać.

Przypomnijmy, że zespół, z przerwami, działa na rynku już od czterech dekad i ma na swoim koncie łącznie jedenaście albumów. Dyskografię The Cult, na ten moment, zamyka krążek Under the Midnight Sun, który ukazał się w 2022.

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