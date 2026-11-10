Legendarny perkusista Iron Maiden wydał autobiografię. Nie przejmował się nawet obawami menedżera grupy

Kilka miesięcy temu Nicko McBrain, perkusista znany z Iron Maiden, ogłosił wydanie swojej autobiografii. – Jestem szczęśliwy, że mogę w końcu podzielić się ze światem – własnymi słowami – moją drogą do miejsca, w którym jestem dzisiaj –zapowiedział muzyk.

Książka zatytułowana Hello Boys and Girls! trafiłą do sprzedaży 22 października 2026 roku nakładem wydawnictwa HarperNonFiction.

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki"

W nowym wywiadzie dla Rock of Nations McBrain otworzył się na temat kulisów powstawania książki i przyznał, że podczas pisania nie sugerował się tym, co w swoich biografiach napisali wokalista Bruce Dickinson czy gitarzysta Adrian Smith. –Jak dotąd nie przeczytałem nawet książki Bruce’a. Powód był prosty: nie chciałem ulec wpływowi żadnej z jego historii ani tego, jak ją napisał. Mam swój egzemplarz – podpisał go dla mnie – i zamierzam po niego sięgnąć i zapewne przeczytać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Teraz, kiedy skończyłem moją książkę, mogę zgłębić jego. Z tego samego powodu nie chciałem żadnych sugestii ze strony pozostałych chłopaków. Zacząłem co prawda czytać książkę Adriana, ale ona jest bardziej o wędkowaniu niż o czymkolwiek innym –powiedział perkusista.

Co ciekawe, Rod Smallwood – menedżer Iron Maiden – próbował odwieść McBraina od poruszania w publikacji niektórych tematów.

Chciałem, żeby to były moje czyste wspomnienia z całkowitą swobodą i bez jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Było kilka sytuacji, w których Rod wspomniał mi, że nie powinienem pisać o niektórych rzeczach, bo mogą one urazić osoby z zespołu. Powiedziałem mu wtedy: "Rod, to jest moja historia, nie twoja, ale doceniam to, co mówisz" –powiedział McBrain we wspomnianym wywiadzie.

Perkusista postawił sprawę jasno: jeśli kogoś z zespołu dotkną opisane przez niego fakty, będą mogli osobiście z nim o tym porozmawiać i powiedzieć mu to prosto w twarz.

Przypomnijmy, że Nicko McBrain dołączył do Iron Maiden w 1982, a zadebiutował na albumie Piece of Mind (1983). Jego droga na muzyczny szczyt zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Zanim znalazł się w składzie Żelaznej Dziewicy, szlifował swój fach jako muzyk sesyjny oraz grał w takich zespołach, jak Streetwalkers czy Trust.

W 2024 muzyk postanowił, z uwagi na problemy zdrowotne, udać się na koncertową emeryturę. Rok wcześniej perkusista doznał wylewu krwi do mózgu, który spowodował paraliż prawej strony ciała, przede wszystkim od ramienia w dół. Muzyk zdawał sobie sprawę, że nie poradzi sobie na jubileuszowej trasie IM (z okazji 50-lecia istnienia), która rozpoczęła się pod koniec maja 2025. Dlatego też w koncertowym składzie zastąpił go Simon Dawson. McBrain nie wyklucza jednak, że w przyszłości wejdzie jeszcze do studia nagraniowego z muzykami Żelaznej Dziewicy.

Oto najlepsze albumy Iron Maiden według czytelników "Eski Rock" [TOP10]: