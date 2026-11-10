Nicko McBrain (Iron Maiden) nie gryzł się w język w swojej autobiografii. "Menedżer powiedział mi, że nie powinienem pisać o niektórych rzeczach"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-11-10 11:03

Nicko McBrain wydał właśnie swoją autobiografię "Hello Boys And Girls!". Perkusista Iron Maiden przyznał, że pisał ją całkowicie niezależnie. Nie przejmował się chociażby obawami menedżera. –Chciałem, żeby to były moje czyste wspomnienia, pozbawione jakichkolwiek wpływów ze strony osób trzecich –wyjaśnił muzyk.

Uśmiechnięty Nicko McBrain siedzi przy ogromnej perkusji na scenie. O jego autobiografii przeczytasz na EskaRock.
Autor: Nicko McBrain/ Materiały prasowe

Legendarny perkusista Iron Maiden wydał autobiografię. Nie przejmował się nawet obawami menedżera grupy

Kilka miesięcy temu Nicko McBrain, perkusista znany z Iron Maiden, ogłosił wydanie swojej autobiografii. – Jestem szczęśliwy, że mogę w końcu podzielić się ze światem – własnymi słowami – moją drogą do miejsca, w którym jestem dzisiaj –zapowiedział muzyk.

Książka zatytułowana Hello Boys and Girls! trafiłą do sprzedaży 22 października 2026 roku nakładem wydawnictwa HarperNonFiction.

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W nowym wywiadzie dla Rock of Nations McBrain otworzył się na temat kulisów powstawania książki i przyznał, że podczas pisania nie sugerował się tym, co w swoich biografiach napisali wokalista Bruce Dickinson czy gitarzysta Adrian Smith. –Jak dotąd nie przeczytałem nawet książki Bruce’a. Powód był prosty: nie chciałem ulec wpływowi żadnej z jego historii ani tego, jak ją napisał. Mam swój egzemplarz – podpisał go dla mnie – i zamierzam po niego sięgnąć i zapewne przeczytać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Teraz, kiedy skończyłem moją książkę, mogę zgłębić jego. Z tego samego powodu nie chciałem żadnych sugestii ze strony pozostałych chłopaków. Zacząłem co prawda czytać książkę Adriana, ale ona jest bardziej o wędkowaniu niż o czymkolwiek innym –powiedział perkusista.

Co ciekawe, Rod Smallwood – menedżer Iron Maiden – próbował odwieść McBraina od poruszania w publikacji niektórych tematów.

Chciałem, żeby to były moje czyste wspomnienia z całkowitą swobodą i bez jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Było kilka sytuacji, w których Rod wspomniał mi, że nie powinienem pisać o niektórych rzeczach, bo mogą one urazić osoby z zespołu. Powiedziałem mu wtedy: "Rod, to jest moja historia, nie twoja, ale doceniam to, co mówisz" –powiedział McBrain we wspomnianym wywiadzie.

Perkusista postawił sprawę jasno: jeśli kogoś z zespołu dotkną opisane przez niego fakty, będą mogli osobiście z nim o tym porozmawiać i powiedzieć mu to prosto w twarz.

Przypomnijmy, że Nicko McBrain dołączył do Iron Maiden w 1982, a zadebiutował na albumie Piece of Mind (1983). Jego droga na muzyczny szczyt zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Zanim znalazł się w składzie Żelaznej Dziewicy, szlifował swój fach jako muzyk sesyjny oraz grał w takich zespołach, jak Streetwalkers czy Trust.

W 2024 muzyk postanowił, z uwagi na problemy zdrowotne, udać się na koncertową emeryturę. Rok wcześniej perkusista doznał wylewu krwi do mózgu, który spowodował paraliż prawej strony ciała, przede wszystkim od ramienia w dół. Muzyk zdawał sobie sprawę, że nie poradzi sobie na jubileuszowej trasie IM (z okazji 50-lecia istnienia), która rozpoczęła się pod koniec maja 2025. Dlatego też w koncertowym składzie zastąpił go Simon Dawson. McBrain nie wyklucza jednak, że w przyszłości wejdzie jeszcze do studia nagraniowego z muzykami Żelaznej Dziewicy.

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