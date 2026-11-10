Sziget 2027 odsłania karty. Na liście wykonawców Fontaines D.C. i IDLES

Sziget 2027 ogłoszenia. Kto znalazł się w pierwszym rzucie artystów?

Wśród ogłoszonych gwiazd znalazła się mogąca pochwalić się ponad miliardem odtworzeń swoich piosenek Lola Young oraz niezwykle popularny na światowej scenie tanecznej duet Sofi Tukker. Skład wydarzenia zasilili ponadto reprezentanci zespołów IDLES oraz Nothing But Thieves. Na festiwalowych scenach zaprezentują się także grupa The Breakers, w której szeregach występuje syn Davida Beckhama, oraz formacja Villanelle, której liderem jest syn Liama Gallaghera.

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Ogłaszając pierwszą pulę artystów na 2027 rok, chcieliśmy pokazać, że festiwal nadal będzie stawiał na różnorodność muzyczną, która stała się jego znakiem rozpoznawczym – od hip-hopu i R&B po undergroundową elektronikę i gypsy punk – powiedziała Virág Csiszár, szefowa działu bookingu Sziget.

Wśród ogłoszonych dziś artystów szczególne miejsce zajmują współczesny rock stadionowy, surowy post-punk oraz pełne charyzmy brzmienia popu i soulu. Wszystkich łączy gitarowa energia i siła muzyki granej na żywo – dodała.

Fontaines D.C. na Sziget 2027 z nowym albumem

Koncerty formacji Fontaines D.C. są dziś powszechnie uznawane za jedne z najbardziej porywających widowisk muzycznych na całym świecie. Podczas przyszłorocznej edycji imprezy grupa zaprezentuje materiał ze swojego najnowszego krążka zatytułowanego „Dopamine Chamber”. Występ na głównej scenie połączy niezwykłą energię muzyków z magnetyczną charyzmą wokalisty Griana Chattena, zapewniając odbiorcom pełne emocji, wręcz oczyszczające przeżycie. Uczestnicy festiwalu wezmą udział w niezwykle intensywnej oraz poetyckiej podróży dźwiękowej, która zapowiada się na jeden z najbardziej elektryzujących punktów programu.

Sziget 2027 w Budapeszcie. Data, miejsce i bilety na festiwal

Przyszłoroczna odsłona festiwalu Sziget 2027 zaplanowana została na dni od 10 do 14 sierpnia w samym centrum Budapesztu. Wydarzenie ugości wyspa Óbuda, która na ten czas przeobrazi się w tętniące życiem miasteczko, znane szerzej jako Wyspa Wolności. Poza trwającymi niemal nieustannie występami muzycznymi organizatorzy przygotowali dla gości szereg innych aktywności, w tym strefy tematyczne, warsztaty, instalacje artystyczne, pokazy tańca współczesnego oraz widowiska teatralne i cyrkowe. Takie połączenie kultury i muzyki sprawia, że na Węgry co roku zjeżdżają fani z przeszło stu państw świata, wliczając w to liczną reprezentację z Polski. Sprzedaż wejściówek już ruszyła na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem szigetfestival.com/en/tickets.

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