Simon & Garfunkel napisali jeden z utworów wszech czasów, a Disturbed nagrali jego cover. Jaka historia kryje się za „The Sound of Silence”?

Początkowo, już w latach 50. działali jako Tom & Jerry, zdobywając nawet pewną popularność. Paul Simon i Art Garfunkel w 1958 roku zakończyli jednak współpracę, a podzieliła ich chęć równoczesnej działalności pod własnym nazwiskiem.

Ostatecznie w 1963 roku ścieżki obu Panów ponownie się przecięły i postanowili zacząć od nowa, tym razem jednak jako Kane & Garr, skupiając się przy tym na spokojniejszej, zorientowanej na instrumenty akustyczne muzyce folkowej. W tym samym roku zagrali swój pierwszy koncert w ramach nowego projektu - już wtedy zebrana w klubie Gerde's Folk City publiczność po raz pierwszy usłyszała utwór, który dziś cieszy się statusem jednego z najsłynniejszych na świecie. Co ciekawe, początkowo wcale nie zapowiadało się na to, że tak się rzeczywiście stanie.

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"Dźwięk ciszy"

Mowa o utworze, zatytułowanym The Sound of Silence. Trafił on już na wydany w 1964 roku debiutancki album duetu, działającego już wtedy jako Simon & Garfunkel - Wednesday Morning, 3 A.M. Powstał on w dużej mierze dzięki Tomowi Wilsonowi, który zauważył młodych muzyków i dostrzegł w nich materiał na przyszłe gwiazdy folku i umożliwił podpisanie kontraktu z wytwórnią Columbia,

Płyta nie osiągnęła sukcesu, do tego samo The Sound of Silence stało się w branży wręcz czymś w rodzaju muzycznego żartu. W efekcie niepowodzeń Paul Simon przeprowadził się do Anglii, gdzie nagrał solowy album.

Nieoczekiwanie w 1965 roku utwór zaczął być puszczany przez amerykańskie stacje radiowe, skierowane przede wszystkim do studentów. Zaczął on się cieszyć dużą popularnością i z dnia na dzień zaczął obiegać niemal całe Stany Zjednoczone. Wieści te dotarły do Wilsona, który, bez porozumienia z muzykami, nagrał nieco zmienioną wersję The Sound of Silence, dodając do niej instrumenty elektryczne i partie perkusyjne. Remix został wydany na singlu we wrześniu 1965 roku - a kilka tygodni później znalazł się na szczycie amerykańskiej listy przebojów.

Simon o sukcesie swojej piosenki dowiedział się podczas pobytu w Danii. Szybko nabył nową wersję na winylu i miał być wręcz przerażony tym, co usłyszał - zdania tego nie podzielał Garfunkel.

Wytwórnia, chcąc wykorzystać sukces utworu, wezwała do siebie muzyków, nakazując im wręcz przystąpienie do nagrań albumu, który miał być zatytułowany... Sounds of Silence, na którym oczywiście znalazło się The Sound of Silence - do tego w tej nowszej, zremiksowanej wersji. Pomimo faktu, iż płyta została nagrana w dużym pośpiechu, projekt osiągnął komercyjny sukces - choć sam duet wciąż nie był traktowany w środowisku muzycznym zbyt poważnie. Kompozycja już rok później nabrała nowego życia - gdy znalazła się na ścieżce dźwiękowej kultowego, nagrodzonego Oscarem filmu Absolwent. Z biegiem lat jej status się zmieniał - doceniono w szczególności nieoczywisty tekst, który do dziś interpretowany jest na rozmaite sposoby. Obecnie The Sound of Silence to prawdziwa kwintesencja muzyki folkowej lat 60.

Nowe życie "The Sound of Silence"

W 2015 roku, a więc 51 lat po premierze oryginału, The Sound of Silence doczekało się nowego życia. Wszystko to za sprawą coveru, nagranego przez formację Disturbed, który stał się hitem na całym świecie. Majestatyczna, wciąż balladowa, jednak z metalowym zacięciem wersja jeszcze bardziej podskreśliła przejmujące przesłanie tekstu utworu. Nowa wersja spotkała się z uznaniem samego Paula Simona, który w wiadomości e-mail wprost pochwalił wykonanie na żywo Davida Draimana, pisząc:

"Naprawdę mocny występ w talk show "Conan" ostatnio. Po raz pierwszy widziałem, jak wykonujesz to na żywo. Świetna sprawa. Dzięki".

Utwór sprzed ponad 60 lat nabrał właśnie wyjątkowego znaczenia dla nas, Polek i Polaków. Wybrzmiał na Rynku Głównym, zagrany podczas Marszu Ciszy, który odbył się w poniedziałek 9 listopada Krakowie. Został on zorganizowany w reakcji na zamach, do którego doszło w stolicy Małopolski w sobotę 7 listopada, w którym śmierć poniosło sześć osób, zabitych przez strzelającego do przypadkowych przechodniów 24-letniego Michała O.

Oto najlepsze covery utworu "The Sound of Silence" Simona & Garfunkela: