Bono odrzucił ofertę współpracy z Donaldem Trumpem! Tak muzyk U2 to tłumaczy

Donald Trump to nie tylko głowa jednego z najpotężniejszych państw na świecie - to także dobrze znana już od dekad postać świata kultury. Przedsiębiorca, biznesman - a także autor książek, czy w końcu gospodarz reality show "The Apprentice". Trump świat show biznesu zna więc od podszewki i nie unika powiązań z nim także teraz, gdy już sprawuje prezydenturę.

Wyjątkowej mocy nabrało to w 2025 roku, gdy głośna na cały świat stała się medialna przepychanka między Trumpem z Brucem Springsteenem. Legendarny muzyk na otwierającym swoją ubiegłoroczną europejską trasę koncercie w Manchesterze ostro skrytykował prezydenta i jego administrację. Ten szybko mu odpowiedział, niemal niejako grożąc, a sam "Boss" nijak się tym przejął i na kolejnym pokazie ponownie skierował kilka ostrych słów w kierunku polityka. Kolejno Trump zarzucał artystom i artystkom pokroju Springsteena, że Ci i te występowali na wiecach podczas kampanii prezydenckiej Kamali Harris, za co otrzymywać mieli środki ze sztabu, co jest niezgodne z prawem. Na celowniku Trumpa znalazł się wtedy m.in. Bono, który w nowym wywiadzie nieoczekiwanie poruszył temat obecnego prezydenta USA.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

Bono był zapraszany na rozmowy z Donaldem Trumpem!

Tym bardziej zaskakujące są słowa Bono, które padają w wywiadzie dla "The Guardiana". W rozmowie, udzielonej przy okazji zbliżającej się premiery albumu Carnaval de Luz, wspomniał czasy, gdy w latach 90. aktywnie współpracował z politykami, w tym także amerykańskimi prezydentami. Jak mówi, robił to, gdyż czuł, że ma przyzwolenie i przestrzeń na spełnienie określonego zadania. W przypadku frontmana U2 chodziło tu przede wszystkim o działalność charytatywną, zorientowaną na pomoc dla Afryki.

Jak się okazuje, pomimo pewnej dozy niechęci do Bono, administracja Donalda Trumpa skontaktowała się z muzykiem i próbowała go zaprosić na rozmowy! Artysta oczywiście odmówił, gdyż, jak tłumaczy, pomimo najszczerszych chęci nie widział możliwości znalezienia pola do porozumienia z politykiem. Do tego Bono stwierdził, że brakuje mu "planu, strategii skutecznego działania, jakiegoś oryginalnego pomysłu, który mógłbym im przedstawić. Może lepiej zostawić to komuś innemu. Nie czuję w sobie tego… jak by to nazwać? Tego wewnętrznego prowadzenia – tego stanu, w którym po prostu wiesz, co należy zrobić".

Muzyk dodał też, że obecnie administracja w USA ma zupełnie inny charakter i wprost wspomniał o faszyzmie stwierdzając, że coś takiego potrzebuje zupełnie innego podejścia niż takie, które on mógłby dać od siebie.

Bono wskazał 7 utworów, które zmieniły świat. Muzyk ma jednego, najważniejszego idola: