Fenomen filmu „Kevin sam w domu” i świąteczna tradycja w Polsacie

Wydana w 1990 roku amerykańska komedia familijna „Kevin sam w domu” powstała na podstawie scenariusza Johna Hughesa, a za jej reżyserię odpowiadał Chris Columbus. Fabuła skupia się na losach granego przez Macaulaya Culkina ośmioletniego Kevina McCallistera, który w wyniku przedświątecznego zamieszania zostaje w rodzinnym domu i samotnie stawia czoła dwóm włamywaczom, Harry’emu i Marvowi. Przy budżecie wynoszącym od 15 do 18 milionów dolarów film zarobił niemal 477 milionów dolarów, co przyniosło mu ogromny sukces kasowy, a z młodego Culkina uczyniło największą dziecięcą gwiazdę światowego kina.

Ogromna popularność filmu sprawiła, że w 1992 roku na ekrany trafiła bezpośrednia kontynuacja z oryginalną obsadą zatytułowana „Kevin sam w Nowym Jorku”. W kolejnych latach zrealizowano jeszcze cztery inne części cyklu, w tym produkcję „Alex - sam w domu” z 1997 roku, telewizyjny film „Kevin sam w domu 4” z 2002 roku, a także „Finn sam w domu” z 2012 roku i „Nareszcie sam w domu” z 2021 roku. W tych projektach zabrakło jednak pierwotnych twórców oraz aktorów z oryginału, przez co żadna z nowych odsłon nie zdołała powtórzyć sukcesu pierwowzoru.

Nad Wisłą produkcja ta urosła do rangi kulturowego fenomenu i stała się nieodłącznym elementem obchodów Bożego Narodzenia. Telewizja Polsat pokazuje przygody Kevina regularnie od 2000 roku, a kiedy w 2010 roku stacja pominęła ten tytuł w grudniowym programie, fala protestów ze strony widzów wymusiła na nadawcy przywrócenie świątecznej emisji. Choć obecnie nadawca decyduje się czasem na pokazanie komedii również w innych miesiącach, to poza okresem świątecznym nie gromadzi ona przed ekranami tak licznej widowni.

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Macaulay Culkin i „Kevin sam w domu” w nowej kampanii McDonald's

Zamiast tradycyjnego oczekiwania wyłącznie na grudniowy seans przed telewizorem, wielbiciele filmu doczekali się w tym roku niespodzianki od amerykańskiego giganta rynku fast-food. Sieć restauracji wystartowała z zakrojoną na szeroką skalę kampanią promocyjną w 47 państwach, nawiązującą bezpośrednio do kultowej komedii. W ramach akcji opublikowano wyjątkowy spot reklamowy z udziałem Macaulaya Culkina, który tym razem zostaje sam w lokalu McDonald's, a w ofercie pojawiły się dedykowane produkty.

Na liście nowości znalazły się pozycje takie jak:

Amerykańskie zestawy obejmujące kanapkę Big Mac lub 10 sztuk Chicken McNuggets oraz śniadaniową pozycję Sausage Egg and Cheese McGriddles, podczas gdy w Kanadzie opcja obiadowa zawiera do wyboru Big Maca, 6 lub 10 sztuk McNuggets, Quarter Pounder with Cheese, McChicken, McVeggie bądź Big Tasty.

Frytki Little Nero’s Pizza McShaker Fries, które wzbogacono specjalną posypką o smaku pizzy. Dostępny wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady sos pomidorowo-parmezanowy pod nazwą Lovely Cheese Pizza Dipping Sauce.

Deser lodowy McFlurry w specjalnym wariancie świątecznym.

Kolekcjonerskie skarpetki dołączane do każdego zakupionego zestawu promocyjnego.

Warto odnotować, że klienci w Wielkiej Brytanii otrzymali znacznie szerszy asortyment niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, a cała akcja promocyjna potrwa na Wyspach aż do stycznia. Z kolei w wybranych miastach w USA zaplanowano organizację specjalnych wydarzeń przedświątecznych powiązanych bezpośrednio z siecią restauracji oraz nowymi zestawami.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy specjalna oferta trafi do sprzedaży również w polskich lokalach. Redakcja serwisu Eska.pl zwróciła się już do przedstawicieli sieci restauracji z prośbą o oficjalny komentarz w tej sprawie.