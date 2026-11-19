Jerzy Gmurzyński z „The Voice of Poland” nie żyje. Wokalista miał 33 lata

Polskie media obiegła informacja o śmierci Jerzego Gmurzyńskiego. Trzydziestotrzyletni piosenkarz zdobył rozpoznawalność w 2019 roku, kiedy wystąpił w dziesiątej edycji programu „The Voice of Poland”. Choć nie sięgnął po główne trofeum w muzycznym show, zapadł w pamięć telewidzom dzięki swojemu charakterystycznemu wokalowi oraz niezwykle pozytywnemu usposobieniu.

Doniesienia o zaginięciu artysty pojawiły się w przestrzeni publicznej kilka dni temu. Rodzina i znajomi nie mieli kontaktu z Jerzym Gmurzyńskim od kilkunastu dni, dlatego za pośrednictwem mediów społecznościowych poprosili internautów o wsparcie w akcji poszukiwawczej. Po raz ostatni widziano go na warszawskim Dworcu Wileńskim w nocy z 7 na 8 listopada. Z relacji najbliższych wynikało, że z tego miejsca mógł skierować się w stronę dzielnicy Bemowo.

Pełni niepokoju krewni opublikowali także bezpośrednią wiadomość skierowaną do samego zaginionego.

Zwracamy się również bezpośrednio do Jerzego: Jeżeli widzisz ten apel, odezwij się. Nie musisz niczego wyjaśniać ani tłumaczyć. Daj tylko znać, że jesteś bezpieczny. Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie - przekazano w oświadczeniu.

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Tragiczny finał poszukiwań Jerzego Gmurzyńskiego. Odnaleziono ciało

W czwartek rano nadeszły najgorsze wieści dotyczące losów Jerzego Gmurzyńskiego. Jak poinformował serwis eWarszawa.pl, opierając się na komunikacie wydanym przez Stowarzyszenie Śladem Nadziei, poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała mężczyzny.

Ta bolesna strata pogrążyła w głębokiej żałobie rodzinę i przyjaciół, a także grono sympatyków talentu tego młodego piosenkarza.

Dziękuję z całego serca każdej osobie, która pomagała w poszukiwaniach Jerzego, udostępniała informacje, szukała i była z nami w tych trudnych dniach. Niestety, otrzymaliśmy najtragiczniejszą wiadomość, Jerzy nie żyje. Dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i do końca pomagali nam go odnaleźć - napisała na Facebooku przyjaciółka Jerzego Gmurzyńskiego.

W tej chwili przyczyny śmierci 33-letniego wokalisty pozostają nieznane i nie zostały podane do wiadomości publicznej.

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