Marta Chodorowska i jej kariera. Kim jest serialowa Klaudia z „Rancza”?

Urodzona w 1981 roku w Sztumie Marta Chodorowska spełnia się zawodowo na planach filmowych, telewizyjnych oraz na deskach teatru. Dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej uzyskała w 2005 roku.

Największą rozpoznawalność przyniosło jej wcielenie się w postać zbuntowanej córki wójta, Klaudii Kozioł, w hitowym serialu TVP „Ranczo”, gdzie występowała od 2006 do 2016 roku. Widzowie mogli ją jednak oglądać także w innych popularnych produkcjach telewizyjnych, wśród których znajdują się „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” oraz „Korona królów”.

Oprócz występów przed kamerą aktorka regularnie pojawia się na scenie teatralnej, a w jej dorobku znajduje się współpraca z warszawskim Teatrem Kamienica i Teatrem Współczesnym.

Prywatnie artystka spełnia się jako szczęśliwa żona i matka, przy czym konsekwentnie chroni swoje życie rodzinne przed mediami.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

Marta Chodorowska wspomina casting do serialu „Ranczo”

Kreacja stworzona przez Martę Chodorowską w „Ranczu” należy do najbardziej wyrazistych w całej produkcji. Aktorka w wywiadzie dla portalu VOX FM opowiedziała o dość nietypowych kulisach swojego castingu.

„Po prostu Wojtek Adamczyk był wtedy dla mnie profesorem Adamczykiem w Akademii Teatralnej, wykładającym na Wydziale Reżyserii. Zostawił nam, wszystkim dziewczynom z mojego roku sceny do przygotowania do nowego serialu, który miał zamiar robić. Byłyśmy na czwartym roku i to jest tak (teraz już wiem z perspektywy czasu, jakby ze swoim doświadczeniem) - że jak się bierze jakąś scenę na casting czy do nagrania self-tape'a, to bardzo często jest tak, że coś tam nagrywa się, ale nie ma się pewności. Nagram to, ale raczej tego nie dostanę, nie czuję tego, to nie jest postać dla mnie, że coś muszę wymyślić i tak dalej”.

Po prostu Wojtek Adamczyk był wtedy dla mnie profesorem Adamczykiem w Akademii Teatralnej, wykładającym na Wydziale Reżyserii. Zostawił nam, wszystkim dziewczynom z mojego roku sceny do przygotowania do nowego serialu, który miał zamiar robić. Byłyśmy na czwartym roku i to jest tak (teraz już wiem z perspektywy czasu, jakby ze swoim doświadczeniem) - że jak się bierze jakąś scenę na casting czy do nagrania self-tape'a, to bardzo często jest tak, że coś tam nagrywa się, ale nie ma się pewności. Nagram to, ale raczej tego nie dostanę, nie czuję tego, to nie jest postać dla mnie, że coś muszę wymyślić i tak dalej

Szybko wyszło na jaw, że młoda aktorka natychmiast zrozumiała postać Klaudii.

„Tu jak przeczytałam... To poczułam, że to jest absolutnie zgodne z moim temperamentem, z moim poczuciem humoru - jest jakoś tak, łatwo mi wejść w tę postać. Nie mam żadnych z tym problemów. Prawdopodobnie też dlatego, że to po prostu był świetny scenariusz, to jest inna rzecz, ale jakoś takie to było mi bliskie. Z przyjemnością to przygotowałam, poszłam na przesłuchanie, wszystkie tam siedziałyśmy dziewczyny z mojego roku i jedna z moich koleżanek z roku, która jest teraz już naprawdę wybitną, docenioną aktorką filmową i teatralną, wyszła z tego castingu i powiedziała: »Nie, nie, ja tego nie dostanę, ale ty to dostaniesz«, mówi do mnie, »bo to jest pisane jak dla ciebie«. No i tak naprawdę ja też to tak czułam” - wyznała Chodorowska.

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Choć sam komunikat o otrzymaniu angażu został przekazany zwyczajnie, to okoliczności towarzyszące tej chwili były wyjątkowo niecodzienne.

Tego samego dnia dostałam informację, w Boże Ciało. Pamiętam, bo siedziałam w kawiarni i przechodziła akurat procesja. Ludzie klęknęli i zaczęli się modlić, a w tym momencie zadzwonił do mnie Maciej Strzembosz, oświadczając mi, że to ja dostałam rolę w serialu »Ranczo«. [...] W ogóle nie wiedziałam jak się zachować, bo po prostu zadzwonił tutaj telefon i ja siedziałam przy stoliku w kawiarni, jadłam obiad. Tu po prostu naród klęczał... Bardzo to było zabawne” - wspominała Chodorowska.