O czym opowiada serial "Prawo bestii"?

Akcja serialu "Prawo bestii" rozpoczyna się w 1988 roku i skupia na losach dwóch przyjaciółek. Kobiety wspólnie pracują przy wstrząsającej całą Polską sprawie morderstwa czterech chłopców. Śledztwem kieruje major Anna Bersz, natomiast psychiatra Agnieszka Grabska odpowiada za ocenę poczytalności zatrzymanego podejrzanego. Działając pod ogromną presją czasu oraz bezwzględnego systemu, bohaterki podejmują decyzję, która niszczy ich relację i rzutuje na całe ich dalsze życie.

Akcja przenosi się następnie o dwadzieścia pięć lat do przodu, kiedy to skazany morderca ma opuścić zakład karny. Anna pełni już funkcję urzędniczki państwowej, a Agnieszka cieszy się statusem cenionej ekspertki w dziedzinie psychiatrii. Obie bohaterki muszą na nowo skonfrontować się z dawnym śledztwem oraz konsekwencjami swoich wyborów sprzed lat, szukając odpowiedzi na pytanie o granice sprawiedliwości. Scenariusz produkcji nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, które doprowadziły do uchwalenia tak zwanej ustawy o bestiach.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

Obsada serialu "Prawo bestii". Kto zagrał w produkcji Netflixa?

Główne kreacje aktorskie w produkcji stworzyły Agnieszka Grochowska oraz Agnieszka Żulewska, którym na ekranie partneruje szereg znanych artystów. W pozostałych rolach wystąpili między innymi Michał Pawlik, Kamilla Baar, Adam Nawojczyk, Michalina Łabacz, Aleksander Talkowski, Jakub Sasak, Jan Jankowski, Andrzej Chyra, Artur Paczesny, Przemysław Kowalski, Małgorzata Gorol, Ewelina Starejki, Jacek Beler, Hanna Śleszyńska, a także Grzegorz Warchoł.

Czy powstanie 2. sezon serialu "Prawo bestii"?

Serial składa się zaledwie z czterech odcinków stanowiących zamkniętą całość fabularną, a sam serwis promuje go jako miniserial. Wniosek nasuwa się więc sam - o ile włodarze Netflixa nie zdecydują się na przekształcenie tego w antologię, drugi sezon nie powstanie.

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