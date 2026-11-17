Fani Metalliki na następcę głośnego, po dziś dzień kontrowersyjnego St. Anger swoje się naczekali. Wydany w 2003 roku krążek co prawda zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zdobył Grammy i był promowany na koncertach, sympatią słuchaczy nijak się jednak nie cieszył.

Tym większy apetyt był na zapowiedziany po raz pierwszy w 2006 roku krążek - za produkcję którego miał odpowiadać Rick Rubin. Po dwóch latach oczekiwań w końcu we wrześniu 2008 roku światło dzienne ujrzał dziewiąty studyjny album Metalliki. Death Magnetic zebrał dobre recenzje i opinie fanów i fanek - choć nie wszystkim przypadła do gusstu jakość jego produkcji.

Metallica - pierwsze single z każdego albumu zespołu!

Po premierze Death Magnetic się działo: włączenie Metalliki do Rock & Roll Hall of Fame, wspólna trasa "Wielkiej Czwórki thrash metalu", solowe koncerty, własny festiwal, powołanie do życia niezależnej wytwórni. W końcu w 2011 roku Robert Trujillo zaczął mówić o tym, że formacja po raz kolejny szykuje się do połączenia sił z Rubinem i zapewnił, że nagrania będą miały miejsce w 2012 roku. Dwa lata później dopiero głos w sprawie nowego materiału zabrał Lars Ulrich, mówiąc, że szykuje się kontynuacja Death Magnetic i zapewniając, że tym razem już na pewno Metallica wejdzie do studia w 2014 roku - i dodał, że chciałby, aby nowy krążek ukazał się w następnym roku.

W 2015 bębniarz opowiadał, że gotowych jest ponad dwadzieścia kawałków, część z których chciałby zagrać na zaplanowanych na ten rok koncertach. W końcu pod koniec października uruchomiona została nowa strona internetowa, na której były dostępne nagrania grupy ze studia. Stało się więc jasne, że już naprawdę idzie nowe.

Metallica po raz dziesiąty

W końcu na początku 2016 Lars zapewniał, że produkcja krążka zmierza ku końcowi i jest on przekonany, że całość ukaże się jeszcze w tym samym roku. Założyciel grupy tłumaczył się mówiać, że na tym etapie kariery Metallica ma dużo więcej zadań i zobowiązań, niż w czasach Kill 'Em All, więc prace nad muzyką zajmują sporo czasu.

W końcu w marcu to Kirk Hammett zdradził, że za produkcję nadchodzącej nowości zespołu odpowiada nie Rick Rubin, a Greg Fidelman - czyli współpracownik Rubina, który odpowiadał za dźwięk i miks Death Magnetic. Potem ponownie Ulrich ogłosił, że nowa płyta z pewnością ukaże się latem.

Prawie - w czerwcu zakończono nagrania, a w sierpniu ukazał się pierwszy zwiastun krążka, zatytułowany Hardwired. Przed premierą całości fani i fanki poznali kolejne dwa single: Moth Into Flame oraz Atlas, Rise!. Jeszcze w październiku zaś Metallica rozpoczęła trasę "WorldWired Tour", aż w końcu 18 listopada premierę miała wyczekiwana od aż 8 lat płyta, zatytułowana Hardwired... to Self-Destruct. Stała się ona szóstą w kolejności grupy, która zadebiutowała na szczycie amerykańskiego Billboard 200, co oznaczało jej spory sukces komercyjny. Na płytę złożyło się dwanaście kompozycji, a całość trwała aż godzinę i 17 minut.

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Krążek spotkał się ze względnie pozytywnymi recenzjami, dostrzegano powrót Metalliki do korzeni, narzekano jednak, a to na perkusję Larsa, a to na przewidywalność kawałków - czy też na poziom, który miał nie dorównywać największym dokonaniom ikon thrashu. Co skrywa Hardwired... to Self-Destruct? Sprawdź w poniższej galerii: