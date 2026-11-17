"Odcisnął na tych utworach własne piętno". Nicko McBrain skomentował grę swojego następcy w Iron Maiden

W 2025 roku w koncertowym składzie Iron Maiden zadebiutował nowy perkusista. Simon Dawson, który od lat współpracuje z basistą Steve'em Harrisem w formacji British Lion, zastąpił na tym stanowisku Nicko McBraina, który zrezygnował z dalszych tras koncertowych z powodu poważnych problemów zdrowotnych, z którymi zmaga się już od lat.

A jak on ocenia swojego następcę? McBrain został o to zapytany w programie Talk Is Jericho.

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Zaczął niepewnie. Miał do wypełnienia wielkie buty. Mogę to śmiało powiedzieć. Ale wspaniałą rzeczą jest to, że Simon odcisnął na utworach Iron Maiden własne piętno. Trzyma się tego, z czym czuje się komfortowo, czyli sześcioczęściowego zestawu perkusyjnego. Nie używa takiego zestawu jak mój. Nie twierdzę, że nie potrafiłby zagrać na moim zestawie. Gdyby, nie daj Boże, coś mi się stało na trasie "The Future Past", mógłby wejść na zastępstwo i zespół nie musiałby odwoływać koncertu. Ludzie pewnie by pytali: "Kto to siedzi za tym zestawem? To nie Nick". Ale dalibyśmy radę to ogarnąć. Dałem mu swoje błogosławieństwo i wykonał świetną robotę. Teraz, podczas drugiej części trasy w 2026 roku, czuje się już naprawdę jak u siebie i świetnie napędza zespół – powiedział Nicko McBrain.

Przypomnijmy, że w 2023 muzyk doznał wylewu krwi do mózgu, który spowodował paraliż prawej strony ciała, przede wszystkim od ramienia w dół. Nicko McBrain zdawał sobie sprawę, że nie poradzi sobie na jubileuszowej trasie IM (z okazji 50-lecia istnienia), która rozpoczęła się pod koniec maja 2025. Co ciekawe, perkusista nie wyklucza jednak, że w przyszłości wejdzie jeszcze do studia nagraniowego z muzykami Żelaznej Dziewicy.

Jaka przyszłość czeka Iron Maiden? "Nie lubimy plotek"

Formacja Iron Maiden wciąż świętuje 50-lecie działalności za sprawą trasy koncertowej. Miała się ona zakończyć w tym roku, ale wiadomo, że w 2027 panowie jeszcze będą grać w ramach Run for Your Lives. W kwietniu i maju muzycy będą występować w Ameryce Półnconej.

A co dalej z IM? Menedżer Rod Smallwood, w wywiadzie dla Radio Futuro, został o to zapytany.

–Będę szczery, gdybym ci odpowiedział, musiałbym ciebie zastrzelić. Nie ujawniamy naszych planów. Dzielimy się nimi z fanami dopiero w momencie, kiedy wszystko jest już postanowione. Nie lubimy plotek –odparł.

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