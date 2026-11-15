Kilku Ricku Rubinów, Phil Collins z córką, nieobecność Oasis i Iron Maiden i… muzycy Metalliki. Co działo się na Rock & Roll Hall of Fame 2026 i kto wystąpił w hołdzie wyróżnionym?

Za nami już tegoroczna ceremonia włączenia artystów, artystek i zespołów do słynnego Rock & Roll Hall of Fame. Przypominamy, że w tym roku wyróżnieni zostali:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Oasis

Joy Division/New Order

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki"

Co działo się na Rock & Roll Hall of Fame 2026?

W tym roku uroczysta gala odbyła się w nocy z soboty na niedzielę 15 na 16 listopada czasu polskiego. Na jej rozpoczęcie wystąpił niespodziewanie zespół U2. Grupa zaledwie dzień po wydaniu nowej płyty, Carnaval de Luz, wykonała promujący ją utwór Silencio oraz słynne (Pride) In the Name of Love.

Jeszcze przed rozpoczęciem całego wydarzenia było wiadomo, że nie weźmie w niej udziału zaskakująco duże grono docenionych w tym roku, w tym muzycy Oasis oraz Iron Maiden.

Na miejscu natomiast zameldował się, u boku córki, aktorki Lily Collins, Phil Collins! Legendarny perkusista został częścią "hali sław" po raz drugi, tym razem jako artysta solowy (Genesis wyróżniono w 2010 roku). Choć muzyk już jakiś czas temu wyznał, że ze względów zdrowotnych nie da rady wystąpić, to było wiadomo, że pojawi się na imprezie, aby osobiście odebrać wyróżnienie. Takowe wręczył mu jego wielki fan, Travis Barker. W swojej mowie akceptacyjnej Collins, po raz kolejny, zapewniał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i zamierza wrócić na scenę. Kolejno to właśnie Barker zasiadł za perkusją podczas wykonania słynnego In the Air Tonight, w którym zaśpiewała wokalistka i aktorka Cynthia Erivo.

Cała masa Ricków Rubinów!

W tym roku włączony do Rock & Roll Hall of Fame został także legendarny producent Rick Rubin. Wprowadzenia dokonał sam Neil Young, a występ w hołdzie zagrali Red Hot Chili Peppers!

To Rubin właśnie wyprodukował najsłynniejsze płyty formacji, z Blood Sugar Sex Magik na czele. Ta postanowiła uczcić legendę kolegi nie tylko muzycznie, ale także wizualnie! Panowie pojawili się na scenie, aby wykonać Give It Away przebrani za Ricka Rubina, prezentując charakterystyczną fryzurę, brodę i okulary! Zobacz fragment występu poniżej:

Jack Black, John 5 i członkowie Metalliki w hołdzie Iron Maiden

Choć na ceremonii nie pojawił się nikt, reprezentujący wyróżnionych w tym roku Iron Maiden, to grupa i tak miała na niej swój moment, Wprowadzenia "Żelaznej Dziewicy" dokonał Jack Black, który kolejno wziął udział także w muzycznym hołdzie dla ikon heavy metalu. Supergrupa, którą utworzyli St. Vincet na wokalu, Brad Wilk, John 5 oraz Kirk Hammett i Robert Trujillo z Metalliki, wykonała kultowe The Trooper.

Na gali zabrakło także przedstawicieli Oasis. Wprowadzenia ikon brit popu dokonał aktor Bob Odenkirk, a występ w hołdzie grupie zagrał wokalista country Stephen Wilson Jr., który wykonał oczywiście nieśmiertelne Wonderwall.

W Rock & Roll Hall of Fame są już także oficjalnie Joy Division oraz New Order. Wyróżnienie w imieniu zespołów z rąk Trenta Reznora z Nine Inch Nails, odebrał obecny na miejscu Peter Hall - który w swojej mowie kompletnie zignorował pozostałych członków New Order. W pełni zasłużone wyróżnienie odebrali tego dnia także Billy Idol i Steven Stevens. Obaj muzycy następnie pojawili się na scenie, aby zagrać kultowe Rebel Yell, a następnie, z gościnnym udziałem Gwen Stefani, Eyes Without a Face.

Ostatnia niespodzianka miała miejsce na koniec. Po wprowadzeniu do "hali sław" grupy Public Enemy, na scenie pojawili się muzycy Aerosmith i Run-DMC (z Chadem Smithem za perkusją), by wykonać słynne Walk This Way. Przypominamy, że to właśnie wyróżniony w tym roku Rick Rubin doprowadził do tej ikonicznej współpracy.

Zobacz w poniższej galerii zdjęcia z tegorocznej gali. Jej zapis będzie można obejrzeć na platformie Disney+ od 9 grudnia.