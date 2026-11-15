Edyta Bartosiewicz przez lata odrzucała oferty. Zdradziła kulisy dołączenia do „The Voice of Poland”

Edyta Bartosiewicz tłumaczy swój udział w programie „The Voice of Poland”

Widzowie stacji TVP2 śledzą zmagania w „The Voice of Poland” już od 2011 roku, co czyni ten program jednym z najpopularniejszych formatów typu talent show w kraju. Ogromny sukces oryginalnej odsłony sprawił, że w 2018 roku zadebiutowała dziecięca wersja „The Voice Kids”, natomiast dwanaście miesięcy później na ekrany trafiło „The Voice Senior”. Wszystkie te produkcje zapewniają nie tylko muzyczną rozrywkę, ale pozwalają też uczestnikom spełniać marzenia i stanowią trampolinę do kariery na polskiej scenie.

W trwającej obecnie siedemnastej odsłonie „The Voice of Poland” zaszły istotne zmiany w składzie jurorskim. Miejsce zasiadającej dotychczas w fotelu Margaret zajęła Edyta Bartosiewicz. Wokalistka ocenia teraz uczestników wspólnie z Michałem Szpakiem, Kubą Badachem oraz duetem Tomson i Baron.

Dla cenionej artystki to absolutny debiut w tego rodzaju przedsięwzięciu. Wcześniej gwiazda konsekwentnie stroniła od występów w telewizyjnych programach rozrywkowych, mimo że różne stacje regularnie przesyłały jej kolejne oferty współpracy. W wywiadzie dla portalu Eska.pl Edyta Bartosiewicz opowiedziała o kulisach swojej zaskakującej decyzji i wyjaśniła, dlaczego po wielu latach odmów w końcu przyjęła zaproszenie od Telewizji Polskiej.

Dla mnie to jest bardzo ciekawy projekt, który na pewno bardzo wpłynie na mnie, rozwinie mnie, bo jestem tutaj tylko maleńkim elementem w dużej machinie. To jest bardzo pouczające. A jeżeli przy okazji będę mogła przekazać ludziom jakieś swoje doświadczenie, które zgromadziłam przez ostatnie lata, a no były to bardzo owocne lata. Zaproszenie do tego programu mam od pierwszej edycji i dopiero przy tej zdecydowałam się na przyjęcie propozycji, bo jestem w zupełnie innym momencie swojego życia i jakby podejmuję takie decyzje jak po prostu na co mam, wiesz, ochotę, to to robię. I jeżeli mogę być tu w jakiś sposób pomocna i tak jak mówię, nie traktuję tego jako czystą rozrywkę. Dla mnie to jest jak pewien, no nie bądźmy tacy patetyczni, ale jest to jakiś rodzaj misji - wyjaśniła piosenkarka.

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Wokalistka podchodzi do swojej obecności w „The Voice of Poland” znacznie poważniej niż do zwykłego programu rozrywkowego. Zdaniem artystki telewizyjne widowisko stanowi dla początkujących wykonawców doskonałą szansę na rozwój oraz zebranie cennego doświadczenia scenicznego.

Piosenkarka postawiła jednocześnie sprawę jasno i podkreśliła, że współpraca z TVP nie oznacza dla niej startu nowej ścieżki zawodowej w mediach. Zapytana o ewentualną obecność w innych formatach telewizyjnych, Edyta Bartosiewicz ucięła spekulacje krótkim stwierdzeniem: „nie sądzę”. Obecny projekt traktuje w sposób szczególny wyłącznie dlatego, że skupia się on na śpiewaniu i muzyce, czyli obszarach, w których czuje się ekspertką.

Nie sądzę, ponieważ właśnie ten program jest o tyle fajny, że są tutaj artyści, którzy śpiewają. Zajmuję się tą dziedziną, którą ja też się zajmuję, więc mogę tutaj jakoś służyć pomocą. Czuję się jak ryba w wodzie. Aczkolwiek oczywiście to wymaga ode mnie takiego pewnego dostosowania, bo nie jest to do końca muzyka rockowa. Musiałam też zrozumieć, jakiego rodzaju głosu się tutaj szuka. Dla mnie pewni artyści mogą być bardziej interesujący niż inni i ich głosy mogą być bardziej interesujące, ale na przykład widzę, że to będzie dla mnie, ale dla szerokiej publiczności już tak może nie być. To są bardzo fajne momenty, kiedy uczysz się czegoś nowego i ten projekt właśnie jest po to - mówiła Edyta Bartosiewicz w rozmowie z Eską.pl.

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