To dlatego Kazon odchodzi z Nocnego Kochanka! Wspomniał o telewizyjnych festiwalach

Przypominamy, że zaskakująca dla fanów i fanek Nocnego Kochanka informacja pojawiła się na kontach zespołu w mediach społecznościowych dokładnie ostatniego dnia września. Jak przekazano w opublikowanym oświadczeniu, decyzję o odejściu z grupy podjął gitarzysta Robert "Kazon" Kazanowski.

Wieści te były tym bardziej szokujące, że muzyk był częścią formacji od aż 15 lat. Już wtedy przekazano, że "główną przyczyną jego decyzji jest chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i poszukiwania nowych kierunków twórczych. Kazonowi bliższa jest również kameralna atmosfera małych koncertów klubowych, sprzyjająca bezpośredniemu kontaktowi z publicznością".

Już wtedy poinformowano, że Nocny Kochanek będzie kontynuował działalność, choć nie wskazano, kto ewentualnie miałby zastąpić Kazona w składzie kapeli.

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Kazon szczerze o powodach odejścia z Nocnego Kochanka

Teraz szerzej o powodach rozstania z Nocnym Kochankiem gitarzystę wypytała redakcja "Top Guitra". Na kanale magazynu i portalu na YouTubie pojawiła się rozmowa z Kazonem, w której to po raz pierwszy szczerze i otwarcie opowiedział on o tym, dlaczego zdecydował się zakończyć ten rozdział w swoim zawodowym życiu.

Muzyk już w pierwszych minutach wywiadu mówi, że nie do końca odpowiada mu kierunek artystyczny, w jakim podążył w ostatnich latach Nocny Kochanek. Wspomniał on przede wszystkim o albumie Urwany film i dodał, że na ten moment nie ma pomysłów na ewentualny nowy materiał grupy. Kazanowski stwierdził także, że nie ukrywa, że nie jest fanem krążka z 2025 roku. Powiedział on także: "Co do muzyki nie mam pojęcia w jakim kierunku pójdą w tej chwili. Tego się trochę obawiam, ale zobaczymy. W sumie sam jestem trochę ciekaw".

Różnice artystyczne w studiu to jednak nie wszystko. Jak mówi w wywiadzie Kazon, nie do końca odpowiada mu to, że w ostatnich latach Nocny Kochanek zaczął pojawiać się na znanych telewizyjnych festiwalach w Opolu czy w Sopocie. Jak stwierdził:

Ja mam troszeczkę takie, można powiedzieć, oldchoolowe podejście, chyba. Że muzyka metalowa jednak gdzieś w tym podziemiu jest najlepiej odbierana, a nie na dużych takich bardzo dużych scenach komercyjnych. I chciałbym trochę do tego wrócić po prostu.

Gitarzysta wyznał także, że z jego obserwacji wynika, że obecnie Nocny Kochanek funkcjonuje w dużej mierze jak profesjonalna firma, co nie do końca mu odpowiada. Kazon powiedział także, że zdecydowanie nie będzie tęsknił za trybem intensywnego życia w trasie koncertowej. Jak tłumaczy, choć uwielbia grać, nie jest fanem całej otoczki podróżowania i życia na walizkach, z czym to się wiąże.

Kazon tłumaczy, że decyzja o odejściu dojrzewała w nim od dwóch-trzech lat, zapewnił jednak, że pozostali członkowie Nocnego Kochanka przyjęli ją ze zrozumieniem. Czy grupa ma już nowego gitarzystę? Kazanowski przyznał, że na ten moment wciąż jeszcze nie, dodał jednak, że do zespołu zwróciło się już kilku kolegów po fachu i jest przekonany, że w końcu uda się znaleźć kogoś, kto podoła technicznie i będzie w stanie tworzyć z pozostałymi muzykami zwartą ekipę.