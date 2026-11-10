Krzysiek Sokołowski oficjalnie zapowiedział drugi solowy album! Kiedy premiera krążka?

Krzysiek Sokołowski to dziś postać szczególnie mocno kojarzona z zespołem Nocny Kochanek. Wokalista na pewnym etapie swojej obecności w muzycznym świecie zdecydował się zrobić coś tylko pod własnym nazwiskiem. Tym samym już w 2023 roku muzyk aktywnie dzielił się ze swoimi odbiorcami w mediach społecznościowych zdjęciami czy nagraniami ze studia, gdzie trwały intensywne prace nad jego debiutanckim autorskim wydawnictwem.

W końcu w listopadzie 2023 roku premierę miała pierwsza muzyczna zapowiedź płyty. Kawałek Kiedy powrócę oficjalnie zwiastował krążek Taki jak ja, który ukazał się w lutym następnego roku. Po premierze Sokołowski ruszył w solową trasę koncertową, szybko jednak wrócił do świata Nocnego Kochanka, który zdążył od tego czasu wydać album Urwany film.

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Druga solowa płyta Krzyśka Sokołowskiego nadchodzi!

Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że muzyk na jednej autorskiej płycie nie ma zamiaru kończyć. Już we wrześniu ubiegłego roku premierę miał utwór Na niebieskiej łodzi, aż w końcu pod koniec października tego roku dostaliśmy kawałek, zatytułowany Król.

2 listopada Krzysiek Sokołowski dał do zrozumienia, że szczegóły jego drugiej solowej płyty zostaną ujawnione niebawem. Ostatecznie stało się to we wtorek 10 listopada. Muzyk ogłosił, że jego drugie autorskie wydawnictwo o tytule Po drugiej stronie słońca ukaże się dokładnie 15 stycznia 2027 roku. Już trwa przedsprzedaż płyty, a proces ten zakończy się 6 stycznia. Sokołowski ujawnił także okładkę albumu, którego autorką jest Daga Badecka - artystka wizualna, prywatnie narzeczona muzyka. Wiadomo także, że na płycie znajdzie się 10 premierowych kompozycji, w tym Na niebieskiej łodzi i Król. Śladem Taki jak ja, na krążku Sokołowski pokaże swoje bardziej poważne, odmienne od tego, z czego znany jest Nocny Kochanek, oblicze.

„Solowe albumy są dla mnie odskocznią od śmieszkowania z Nocnym Kochankiem. Uważam, że poważne teksty i nagrywanie czegoś zupełnie na serio pomagają mi zachować równowagę oraz zdrowie psychiczne. Poza tym, w twórczości solo mogę sobie pozwolić na zabiegi, których nie mógłbym zastosować w piosenkach Nocnego Kochanka. Na mojej pierwszej płycie znalazło się wiele utworów nostalgicznych i melancholijnych, spośród których kilka powstało, gdy miałem jakieś 20 lat. Album „Po drugiej stronie Słońca” jest w moim odczuciu trochę mocniejszy, momentami weselszy i bardziej zróżnicowany od debiutu - Krzysiek Sokołowski o nadchodzącej płycie.

Tak wyglądał występ Nocnego Kochanka na tegorocznym Rockowizna Festiwal - zobacz zdjęcia: