Måneskin oficjalnie wróci w 2027 roku! Formacja będzie jedną z gwiazd kultowego festiwalu

Zespół Måneskin powstał w Rzymie w 2016 roku, wydając rok później pierwszą EP-kę, Chosen, a kolejno w 2018 roku debiutancki album - Il ballo della vita. Formacja dość szybko zdobyła popularność w ojczyźnie, na co przełożył się także udział w tamtejszym odpowiedniku programu "X-Factor", na światową rozpoznawalność czekała nieco dłużej.

Ta przyszła w 2021 roku za sprawą udziału zespołu Konkursie Eurowizji. Reprezentanci Włoch szybko stali się prawdziwą sensacją odbywającej się pięć lat temu edycji - ostatecznie ją wygrywając. Sukces w Konkursie przełożył się globalną rozpoznawalność. Kawałki Zitti e buoni oraz I Wanna Be Your Slave stały się przebojami na skalę światową, a Måneskin zostali zauważeni przez starszych kolegów i koleżanki po fachu, by wspomnieć m.in. Iggy'ego Popa, z którym kapeli przyszło nagrywać, czy Micka Jaggera, który wypowiadał się o niej w superlatywach.

Måneskin to ostatni duży zespół rockowy?

Włoska grupa oczywiście poszła za ciosem i natychmiast rzuciła się w wir koncertowania i nagrywania. Przyniosło to owoce w postaci coraz większej popularności - czy nominacji do Grammy w kategorii 'Najlepszy nowy artysta'.

W końcu w 2023 roku ukazał się, różnie oceniany, album Rush!, który jednak przyniósł hity, chociażby w postaci nagranego we współpracy z Tomem Morello Gossip. Po tak intensywnych działaniach Måneskin w 2024 roku dali do zrozumienia, że zrobią sobie krótką przerwę. W jej czasie tak basistka Victoria De Angelis, jak i gitarzysta Thomas Raggi oraz wokalista Damiano David skupili się na działaniach i nagrywaniu pod własnym nazwiskiem.

Jednak już od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej pogłosek, jakoby zespół w 2027 roku szykował się do powrotu. Mówił o tym już latem 2025 roku Alessandro De Angelis, prywatnie ojca basistki kapeli, zawodowo zajmujący się zarządzaniem prawami do wizerunku, marką i koncertami zespołu. Choć zapowiadał, że grupa wróci jeszcze w 2026 roku, tłumacząc, że powodem takiego stanu rzeczy są finanse, to tak się nie stało. Oficjalnie już wiemy, że nastąpi to w przyszłym roku!

Måneskin wraca w 2027 roku!

Już we wrześniu tego roku pojawiły się pogłoski, że grupa zagra na zaplanowanym na luty przyszłego roku festiwalu w San Remo, wieści te nie zostały jednak jeszcze potwierdzone.

Mamy natomiast inne! W środę 11 listopada oficjalnie zaprezentowany został plakat zaplanowanej na 2027 rok Coachelli. Wyraźnie widać na nim także właśnie Måneskin! Formacja zagra na kalifornijskim festiwalu 10 i 17 kwietnia. Co ciekawe, wciąż na ten moment sam zespół nie odniósł się w żaden sposób do ogłoszenia. Jego ostatni post na Instagramie datowany jest na sierpień 2024 roku.