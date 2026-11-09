Renata Przemyk porusza temat lęku przed oceną. Artystka zapowiada osobisty projekt

Renata Przemyk o lęku przed oceną. Nowa piosenka to głos pokolenia?

Renata Przemyk powraca z nowym utworem, który porusza niezwykle aktualny i bliski wielu osobom temat. Po singlu „Biegnę” artystka zaprezentowała piosenkę „Wielkie oczy”. To szczera opowieść o nieustannej presji, mierzeniu się z cudzymi oczekiwaniami i lęku przed oceną, który towarzyszy nam na różnych etapach życia.

Wokalistka nie ukrywa, że utwór ma głęboko osobisty, a zarazem uniwersalny charakter. Jak sama podkreśla, to historia o budowaniu najważniejszej relacji – tej z samym sobą. Wiele osób z pewnością odnajdzie w tych słowach własne doświadczenia.

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„Nie każdy smutek jest depresją”

Renata Przemyk w poruszających słowach wyjaśnia, co było inspiracją do stworzenia „Wielkich oczu”. Jak przyznaje, piosenka dotyka lęków, które pojawiają się, gdy zaczynamy konfrontować się ze światem jako odrębne jednostki.

„To o lękach, które towarzyszą Ci od kiedy zaczynasz odczuwać, że jesteś osobną osobą w konfrontacji z resztą świata. Zaczynając od obaw o bycie wystarczająco dobrą, o ocenę w niemal każdej sytuacji, poprzez walkę o przetrwanie aż do budowania zdrowej relacji z samą sobą i otoczeniem” – mówi artystka.

Wokalistka zwraca też uwagę na ważną kwestię dotyczącą zdrowia psychicznego. „Nie każdy smutek jest depresją, ale każda depresja jest smutkiem. Lekarstwem na smutek są przeróżne odmiany radości. Człowiek ma wiele możliwości dawania radości drugiemu człowiekowi. Pod warunkiem, że ten pierwszy da mu szansę. Dowiesz się tylko, jeśli spróbujesz” – dodaje.

Teledysk według scenariusza artystki

Renata Przemyk w pełni odpowiada za artystyczny kształt nowego singla. Jest nie tylko autorką tekstu, ale także kompozytorką utworu. Za produkcję i muzyczną oprawę odpowiada z kolei Tomasz “Harry” Waldowski.

Premierze piosenki towarzyszy teledysk, który ma obrazować emocje płynące z tekstu. Co ciekawe, scenariusz do klipu napisała sama wokalistka, a za kamerą stanął reżyser Michał Łubian. To dowód na to, jak ważny i osobisty jest dla niej ten projekt.

Kiedy nowa płyta Renaty Przemyk?

Utwory „Wielkie oczy” oraz wydany niedawno „Biegnę” to pierwsze zapowiedzi nadchodzącego albumu artystki. Nowa płyta ma być kolejnym krokiem na jej muzycznej drodze po etnicznym projekcie „Vera to ja”, który współtworzyła z grupą Dagadana.

Tym razem wokalistka ma otworzyć przed słuchaczami bardzo osobisty rozdział, przepełniony życiową uważnością i spokojem. Premiera nowego albumu Renaty Przemyk jest spodziewana na wiosnę 2027 roku.