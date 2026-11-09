David Ellefson wybrał własną "Wielką czwórkę nu metalu". Te grupy najlepiej reprezentują gatunek?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-09 13:23

W ubiegłym roku ten szczególny podgatunek muzyki metalowej, jakim jest nu metal skończył dokładnie trzydzieści lat. Choć to już sporo czasu, to wobec tego brzmienia nie stosuje się typowania, które miałoby wskazać "wielką trójkę czy czwórkę" grup, które najlepiej je reprezentują. Na takowe właśnie pokusił się jednak David Ellefson.

Muzyk David Ellefson w czarnej skórzanej kurtce na ciemnym tle. O jego wyborze gwiazd nu metalu przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Nu metal to taki rodzaj muzyki metalowej, który polaryzuje odbiorców w sposób szczególny. Brzmienie przełomu lat 90. i 2000. ma równie duże grono zwolenników, co przeciwników. Całkiem niedawno to Dave Mustaine dał do zrozumienia, że zdecydowanie nie jest fanem nu metalu i nie krył radości z faktu, że nie jest już ono na szczytach popularności.

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W ubiegłym roku minęło dokładnie 30 lat od dnia, który uznaje się za moment narodzin nu metalu - chodzi o datę kiedy to światło dzienne ujrzał debiutancki album grupy Korn. Dziś wielu i wiele uznaje formację za pionierską dla tego brzmienia i nie jest w stanie sobie niego wyobrazić bez niej. Co ciekawe, do dziś nie przyjął się termin, zaliczający dane zespoły ze świata nu metalu do "wielkiej trójki czy też czwórki" nu metalu - w przeciwieństwie do tego, jak sytuacja ma się z grungem czy thrash metalem. Własne grono postanowić stworzyć były muzyk Megadeth.

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Tak powinna wyglądać "Wielka Czwórka nu metalu"?

David Ellefson do jednego z odcinków prowadzonego przez siebie podcastu zaprosił Joshuę Toomeya z zespołu Primera 55, również powstałego na fali popularności nu metalu. Panowie porozważali nieco więcej na temat tego rodzaju metalu, zastanawiając się nad jego różnorodnością, jeśli chodzi o brzmienie zespołów, które dziś wrzuca się do worka z napisem 'nu metal'.

W końcu Ellefson postanowił pokusić się o podanie nazw zespołów, które, jego zdaniem, są najbardziej reprezentatywne dla tego podgatunku i stworzyć własną "Wielką Czwórkę nu metalu". Muzyk po chwili zastanowienia zaczął wymieniać, mówiąc o grupach nieco więcej - basista postawił na Korn, Limp Bizkit, Linkin Park i Slipknot.

W przypadku pierwszej formacji David wspomniał, że pierwsze słowo, jakie przyszło mu do głowy po przesłuchaniu krążka Korn to "dziwne", gdyż uświadomił sobie, że nie miał wcześniej do czynienia z czymś podobnym. Basista nie ukrywa, że początkowo nie był fanem nu metalu i Linkin Park nie zrobili na nim dużego wrażenia, choć dziś, jak mówi, uwielbia ten zespół. Muzyk nie rozwinął się na temat Limp Bizkit, o Slipknocie zaś stwierdził, że formacja od razu zrobiła na nim ogromne wrażenie, tak ze względu na swoje brzmienie, jak i zamaskowany wizerunek.

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