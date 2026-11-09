Kogo wciąż brakuje w Rock and Roll Hall of Fame? Oto nasz TOP10

Rock and Roll Hall of Fame to muzeum rock and rolla i rocka w amerykańskim Cleveland, które zostało otwarte w 1983 roku. Od 1986 honoruje ono artystów, którzy swoją twórczością zapisali się w historii muzyki.

Takie wyróżnienie otrzymują artyści solowi bądź zespoły, których płytowy debiut miał miejsce co najmniej 25 lat przed wprowadzeniem, osoby, które stworzyły podstawy do rozwoju gatunku, muzycy studyjni, a także producenci, dziennikarze czy organizatorzy, którzy przyczynili się do rozwoju rocka. No właśnie, ale czy tylko rocka?

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Od lat kolejne nominacje do Rock and Roll Hall of Fame wzbudzają niemałe kontrowersje. Twórcy muzeum już dawno rozszerzyli pojęcie rock and rolla. Dlatego też do słynnego "Salonu Sław" w Cleveland dołączają także artyści, którzy reprezentują inne style muzyczne takie, jak hip-hop czy pop.

Wciąż jednak w Rock and Roll Hall of Fame brakuje wielu zasłużonych wykonawców dla rozwoju, szeroko rozumianej, muzyki rockowej. Wystarczy przypomnieć, że w 2017 roku, kiedy to formacja Pearl Jam została wprowadzona do "Salonu Sław", spory rozgłos zyskała koszulka, którą przywdział Jeff Ament, basista tego zespołu.

Na czarnym t-shircie wypisane były nazwy wielu wykonawców, którzy wciąż czekają na dostąpienie takiego zaszczytu. Od tamtej pory niektóre z nich można byłoby wykreślić, ponieważ pewni artyści bądź zespoły zostały docenione przez Rock and Roll Hall of Fame. "Lista wstydu" wciąż jest jednak długa.

Postanowiliśmy więc wskazać 10 rockowych/metalowych wykonawców, którzy powinni znaleźć się w "Salonie Sław", ale wciąż tego nie doczekali...

Kogo wskazaliśmy? Sprawdzicie to w naszej galerii: