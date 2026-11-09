Neil Young zakończył nagrywanie nowego albumu. Artysta odkurzy na nim niepublikowane utwory z lat 60.

Neil Young to człowiek, który zdecydowanie nie lubi się nudzić. Legendarny kanadyjski artysta ma już na karku 80 lat i... nie zamierza bynajmniej zwalniać tempa. W połowie marca 2026 roku informowaliśmy na naszych łamach, że Young przebywa w studiu nagraniowym i tworzy utwory z myślą o kolejnym albumie.

W najnowszym wpisie na swojej stronie Neil Young Archives artysta zdradził, że wraz z zespołem Chrome Hearts pracował nad płytą w legendarnym studiu Ricka Rubina, Shangri-La w Malibu. Jak sam przyznał Young, proces twórczy był wyjątkowy i zakończył się w kwietniu, w trakcie pełni księżyca.

Wywiad z Royal Republic | ESKA ROCK

Co ciekawe, na nadchodzącym krążku znajdą się utwory sprzed... wielu lat. Young opowiedział, jak podczas sesji nagraniowych, gdy muzykom skończyły się pomysły na nowe kompozycje, w jego głowie niespodziewanie odżyła melodia z... 1963 roku. – Następnego ranka wpadła mi do głowy piosenka i ją odtwarzałem. Sprawdziłem w archiwum i okazało się, że pochodzi z 1963 i nie została jeszcze wydana – opowiedział Neil Young.

To nie był koniec niespodzianek. Muzyk odnalazł jeszcze dwa inne utwory dotąd nieopublikowane. – Trzy 60-letnie utwory i pięć zupełnie nowych! Skończyliśmy miksować i składać całość miesiąc później, podczas kolejnej pełni księżyca… 1 kwietnia. Poszło szybko! – podsumował artysta. Album jest więc gotowy do wydania. Kiedy to nastąpi? Tego jeszcze nie wiadomo... Przypomnijmy, że będzie to następca ubiegłorocznego Talkin to the Trees, który Young również nagrał z muzykami z grupy Chrome Hearts. Rozpoczął on z nimi współpracę w 2024 (w skład grupy wchodzą: klawiszowiec Spooner Oldham, gitarzysta Micah Nelson, basista Corey McCormick oraz perkusista Anthony LoGerfo).

Neil Young odwołał zaplanowane koncerty na 2026 w Europie. Muzyk zabrał głos w tym temacie

Na początku lutego 2026 Neil Young poinformował, że odwołuje wszystkie zaplanowane koncerty na ten rok w Europie. – Zdecydowałem zrobić sobie przerwę – mogliśmy przeczytać w dość krótkim komunikacie. Wspomniany wpis zostawił wielbicieli tego legendarnego artysty z mnóstwem pytań i obawami o jego stan zdrowia. Później sam zainteresowany dodał: – U mnie wszystko dobrze. Po prostu potrzebowałem przerwy. Słucham swojego organizmu.

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]: