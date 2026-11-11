Phil Collins naprawdę wróci na scenę? “Ja jeszcze nie skończyłem”

Phil Collins z pewnością będzie mógł zaliczyć mijający rok do udanych. Już na początku 2026 okazało się, że legendarny muzyk Genesis i słynny perkusista jest nominowany, tym razem jako artysta solowy, w ramach tegorocznego Rock & Roll Hall of Fame. Brytyjczyk szybko zaczął dominować w internetowym głosowaniu fanów, nic więc dziwnego, że ostatecznie okazało się, że rzeczywiście zostanie dołączony do słynnej "hali sław".

Nieoczekiwanie w tle wyróżnienia artysta coraz częściej zaczął pojawiać się publicznie i udzielać licznych wywiadów. Collins otwarcie poruszał w nim temat tak problemów zdrowotnych, jak i uzależnienia od alkoholu. W rozmaitych rozmowach perkusista mówił także, że nie wyklucza powrotu nie tylko do studia muzycznego, ale także na scenę!

Najpierw był perkusistą, potem został liderem Genesis. Oto niesamowita droga Phila Collinsa. "Nikt inny nie chciał tej pracy"

Phil Collins po raz kolejny mówi, że nie wyklucza powrotu na scenę

Wątek ten pojawił się także na nagraniu, które pojawiło się pod koniec października na oficjalnym kanale Rock & Roll Hall of Fame w serwisie YouTube. Phil Collins mówi na nim, że nie ukrywa wdzięczności i ekscytacji wyróżnieniem przez "halę sław". Dopowiada, że choć jeszcze niedawno myślał już tylko o emeryturze, to tegoroczne wyróżnienie skłoniło go do rozważań, czy jest w stanie dać światu od siebie coś jeszcze.

W wideo muzyk nie tylko mówi, że ma przecież w domu sprawne i odpowiednio przystosowane studio nagraniowe, ale także dodaje, że ma kilka rzeczy w archiwum, jeszcze inne nieco rozgrzebane, a do tego głowę pełną pomysłów na więcej.

Na tym wciąż jednak nie koniec! Na opublikowanym filmiku Collins nie ukrywa, że jako osoba, która większość życia spędziła na scenie wciąż o niej myśli. Bębniarz dodaje także, że od czasu do czasu myśli o tym, aby ponownie wyruszyć w trasę koncertową i zapewnia na koniec: "Więc czasem myślę, że jeszcze nie skończyłem".

Tegoroczna ceremonia Rock & Roll Hall of Fame odbędzie się już w sobotę 14 listopada. Wiadomo, że Phil Collins pojawi się na wydarzeniu, choć ze względów zdrowotnych na nim nie wystąpi.

Sprawdź 5 ciekawostek o kultowym albumie “Face Value”: