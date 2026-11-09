Kolejnego muzyka Dżemu zabraknie na koncertach! Współzałożyciel formacji zwrócił się do fanów w nagraniu

Dżem uznawany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej ikonicznych zespołów dla polskiego rocka. Formacja jest obecna w polskim muzycznym świecie już początków lat 70. Na dobre karierę zaczęła jednak w kolejnej dekadzie, skupiając się na koncertach i wydając pierwszy materiał. To za sprawą charakterystycznego, osadzonego w klasycznym blues rocku brzmienia i słynnego wokalu Ryszarda Riedla, formacji udało się zdobyć wielkie uznanie. Statusem kultowych już cieszą się takie płyty, jak Cegła, Zemsta nietoperzy, Detox czy Autsajder.

Choć Rysiek Riedel zmarł w 1994 roku, Dżem kontynuował działalność, początkowo z Jacekiem Dewódzkim, a kolejno Maciejem Balcarem w roli wokalisty. Obecnie, już od 2024 roku, głosem Dżemu jest Sebastian Riedel i to z nim w składzie grupa nagrała i wydała pierwszy od aż 16 lat studyjny album - Sobie potrzebni z lutego tego roku.

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Współzałożyciela Dżemu zabraknie na koncertach! Co się stało?

Choć grupa bardzo dużo koncertuje, już od jakiegoś czasu na scenie nie pojawia się jednak jeden z jej założycieli. Basista Beno Otręba nie ukrywa już, że zdecydował się nieco zwolnić ze względu na swoje zdrowie psychiczne. Muzyk wyznał, że od kilku lat zmaga się z depresją, przeszedł także załamanie nerwowe.

Teraz okazuje się, że na nadchodzących pokazach zabraknie drugiego współzałożyciela Dżemu. Chodzi o Adama Otrębę, gitarzystę i młodszego brata Beno Otręby.

Ogłosił to sam zainteresowany w opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych zespołu wideo-oświadczeniu. W udostępnionym nagraniu gitarzysta tłumaczy, że przeszedł zabieg i teraz potrzebuje czasu, aby wrócić do pełni sił. Adam Otręba dodaje jednak na koniec: "Do zobaczenia":

Cześć, przez jakiś czas nie będzie mnie na koncertach, nie będę brał udziału. Bo jestem po zabiegu operacyjnym, potrzebuję czasu na powrót do pełni sił, aby móc znów stanąć na scenie. Do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich fanów Dżemu - mówi muzyk na udostępnionym nagraniu.