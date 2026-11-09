Najlepsze albumy w dorobku U2 [RANKING]

W 1976 roku, w Dublinie, powstał jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów w historii. Mowa oczywiście o U2. Od samego początku grupę tworzą: Bono, The Edge, Adam Clayton oraz Larry Mullen Jr.. Największe sukcesy U2 odniósł na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku za sprawą takich utworów, jak m.in. I Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You czy One.

Najważniejsze utwory Elvisa Presleya. To dzięki tym kompozycjom stał się "Królem rock and rolla"

Zespół wydał łącznie czternaście albumów. Dyskografię U2, jeśli chodzi o płyty z premierowym materiałem, zamyka Songs of Experience, który ukazał się na rynku w 2017 roku Od pewnego czasu spekuluje się, że muzycy pracują nad kolejnym studyjnym krążkiem.

I choć w ostatnich latach zespół rzadziej wydaje płyty (w XXI wieku tylko cztery), to cieszy się niesłabnącą popularnością. Dowodem na to są koncerty. We wrześniu 2023 roku irlandzka formacja rozpoczęła serię koncertów w nowoczesnej hali Sphere znajdującej się w Las Vegas. W jej ramach muzycy wykonywali w całości materiał z kultowego albumu Achtung Baby (1991). Rezydentura okazała się ogromnym sukcesem. Objęła aż 40 wyprzedanych występów, które były sukcesywnie dodawane, w przeciągu nieco ponad pięciu miesięcy. Zespół sprzedał ponad 660 tys. biletów. Nic dziwnego, że jest to jedna z najbardziej dochodowych tras w tym roku. Największym sukcesem była jednak trasa 360 stopni (2009-2011). Ostatecznie przyniosła ona zysk w kwocie ponad 735 milionów dolarów.

U2 ogólnie sprzedał ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Muzycy zdobyli łącznie 22 nagrody Grammy. W 2005 roku grupa została wprowadzona natomiast do Rock and Roll Hall of Fame.

Wróćmy na sam koniec do tematu dyskografii. Postanowiliśmy stworzyć ranking najlepszych płyt zespołu. Które albumy U2 wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii:

Poniżej przypominamy ciekawostki o albumie The Joshua Tree: