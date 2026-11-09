Joe Bonamassa wraca do Polski! Wirtuoz gitary zagra jedyny koncert we Wrocławiu

Joe Bonamassa wraca do Polski! Jedyny koncert w 2026 roku

Jeden z najbardziej cenionych gitarzystów blues-rockowych na świecie, Joe Bonamassa, ogłosił swój powrót do Polski. Artysta, który w naszym kraju zbudował ogromną i wierną bazę fanów, zagra jedyny koncert w 2026 roku. Będzie to wyjątkowa okazja, aby ponownie usłyszeć na żywo jego gitarowy kunszt, który od lat zachwyca publiczność na całym świecie.

Wydarzenie we Wrocławiu będzie częścią europejskiej trasy koncertowej promującej jego najnowszy, wydany w 2025 roku album "Breakthrough". Fani mogą spodziewać się wieczoru pełnego energetycznych riffów, soulowych melodii i bluesowej magii, z której słynie amerykański wirtuoz. To bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych nadchodzącej jesieni dla wszystkich miłośników prawdziwego, gitarowego grania na najwyższym poziomie.

Joe Bonamassa we Wrocławiu 2026. Kiedy i gdzie zagra?

Długo wyczekiwany koncert Joe Bonamassy w Polsce odbędzie się 11 listopada 2026 roku. Artysta wystąpi w monumentalnej Hali Stulecia we Wrocławiu, czyli obiekcie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wydarzenie nabiera szczególnego charakteru, ponieważ jest częścią renomowanego Ethno Jazz Festival oraz odbywa się we współpracy z Gitarowym Rekordem Świata.

Polski przystanek na trasie 2026 Europe Tour będzie jedyną szansą, by zobaczyć Bonamassę w naszym kraju w tym roku. Koncert zaplanowano na godzinę 19:00, a publiczność zgromadzona w Hali Stulecia usłyszy zarówno utwory z najnowszego krążka "Breakthrough", jak i największe przeboje, które ugruntowały jego pozycję na światowej scenie muzycznej. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych "Nasze Miasto Wrocław".

DATA KONCERTU: 11 listopada 2026 r.

11 listopada 2026 r. MIASTO: Wrocław

Wrocław GDZIE: Hala Stulecia (Centennial Hall), ul. Wystawowa 1

Hala Stulecia (Centennial Hall), ul. Wystawowa 1 GODZINA: 19:00

Joe Bonamassa we Wrocławiu 2026 - BILETY, CENA

Sprzedaż biletów na listopadowy koncert Joe Bonamassy we Wrocławiu już trwa. Fani zainteresowani udziałem w tym wyjątkowym wydarzeniu powinni się spieszyć, ponieważ wejściówki na występy artysty o takiej renomie zazwyczaj cieszą się dużym zainteresowaniem. Ceny biletów na to wydarzenie zaczynają się od 360 złotych. Oficjalna dystrybucja jest prowadzona za pośrednictwem platform biletowych Biletomat.pl, PIK.wroclaw.pl oraz eBilet.pl. Organizatorzy zachęcają do zakupu biletów wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, aby uniknąć ryzyka związanego z wejściówkami pochodzącymi z nieoficjalnego obiegu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące dostępności poszczególnych kategorii miejsc oraz ich dokładnych cen można znaleźć na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów. Warto dodać, że wcześniejsza przedsprzedaż biletów już się zakończyła.

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