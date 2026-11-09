Prawdziwa gratka dla fanów i fanek Freddiego Mercury’ego! Już za chwilę na polskim rynku ukaże się wyjątkowa książka

Freddie Mercury to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki. Artysta zyskał największe uznanie i rozpoznawalność jako wokalista i frontman zespołu Queen, którego był także jednym z autorów tekstów i kompozytorów. W 1985 roku muzyk postanowił spróbować swoich sił solo i wydał jedyny album pod własnym nazwiskiem, Mr. Bad Guy.

Niestety, Freddie Mercury zmarł zdecydowanie przedwcześnie w listopadzie 1991 roku w wieku 45 lat. Cierpiący na AIDS wokalista odszedł w wyniku grzybiczego zapalenia płuc. Choć od śmierci Freddiego minie w tym roku 35 lat, to pamięć o nim i jego dziedzictwa są nadal niezwykle żywe, a wszystko to, co związane z Mercurym budzi duże zainteresowanie.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Będzie polskie wydanie nowej książki dla fanów i fanek Freddiego Mercury'ego!

Już w marcu tego roku oficjalnie zapowiedziano premierę nowej, wyjątkowej pozycji dla wszystkich wielbicieli i wielbicielek Freddiego Mercury'ego. Mowa o książce, zatytułowanej A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, Based on His Unseen Personal Archives and Collections. Ta ukazała się na międzynarodowym rynku 1 września - a tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że doczeka się ona polskiego przekładu!

Ten ukaże się już w listopadzie, a więc przy okazji 35. rocznicy śmierci artysty, nakładem Wydawnictwa SQN! Wiadomo, że pozycja prezentuje wyjątkowe archiwum frontmana Queen, oczywiście pod postacią licznych fotografii i skanów. Znajdują się w niej również nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia, notatki, a także rękopisy utworów artysty, które nigdy dotąd nie ujrzały światła dziennego. Jak głosi oficjalny komunikat prasowy:

Ta książka odsłania proces twórczy Freddiego Mercury’ego i pokazuje drogę, dzięki której jego największe dzieła przybierały ostateczny kształt. Opowiada również o Freddiem Bulsarze – prawdziwym człowieku stojącym za muzyką – o tym, jak rozwijał swoje pomysły i przepracowywał emocje na papierze.

Co ważne, w książce pojawia się także komentarz najbliższej przyjaciółki Freddiego Mercury'ego, Mary Austin: "Mary Austin nie od razu zdecydowała się podzielić w książce własnymi wspomnieniami. Początkowo zależało jej przede wszystkim na tym, aby archiwum zostało zaprezentowane pięknie, z wyczuciem i należytą starannością. Jednak podczas ponownego przeglądania materiałów zrozumiała, że jej wspomnienia mogą pomóc umieścić muzykę Freddiego Mercury’ego w odpowiednim kontekście oraz lepiej ukazać jego inspiracje i twórczy geniusz".

Pozycja "Freddie Mercury. Życie w słowach. Oficjalne artystyczne dziedzictwo na podstawie nieznanych archiwów i zbiorów ukaże się na polskim rynku 12 listopada.

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