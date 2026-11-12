Korn zagrali w Polsce po raz pierwszy w 2000 roku. Fani czekali na ten dzień z niecierpliwością

Zespołowi Korn udało się zwrócić na siebie uwagę dość szybko, gdyż już za sprawą debiutanckiego singla. Kawałek Blind zaprezentował nowe, zaskakujące podejście do metalu - użycie siedmiostrunowych gitar, elementów kojarzących się z muzyką elektroniczną czy rapem były czymś wyróżniającym się.

Dopełnieniem tego była cała płyta, zatytułowana po prostu Korn. Dziś dzień jej premiery, czyli 11 października 1994 roku, postrzega się jako moment narodzin zupełnie nowego podgatunku w metalu - nu metalu.

To był jednak dopiero początek. Także na kolejnych, wydawanych w latach 90. krążkach, czyli Life if Peachy, Follow the Leader oraz Issues, Korn udowadniał, że trzyma się obranej przez siebie muzycznej ścieżki, cały czas się przy tym rozwijając. Kluczowy okazał się być pod tym kątem album Follow the Leader z 1998 roku, który osiągnął kolosalny sukces komercyjny i sprawił, że Korn stał się jedną z największych gwiazd MTV tamtych czasów.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Kapela tylko podbiła swój status za sprawą wydanego w 1999 roku krążka Issues. Płyta po płycie, rok po roku - a w tym wszystkim także oczywiście trasy koncertowe. W 1998 roku Korn po raz pierwszy zorganizował swoją, jak się miało okazać cykliczną, trasę "The Family Values Tour" - i w 1999 ani myślał odpoczywać.

W ramach promocji Issues zorganizowana została seria występów "Sick and Twisted Tour", która okazała się być istotna dla fanów i fanek Korna w Polsce. To w jej ramach właśnie zespół zaplanował pierwszą w dotychczasowej swojej karierze wizytę nad Wisłą. Co ciekawe, sama kapela początkowo miała być dość niechętna wizycie w naszym kraju...

Polska po raz pierwszy

Tournée rozpoczęło się w lutym 2000 roku w Stanach Zjednoczonych, by w końcu w maju dotrzeć do Europy. Nie da się ukryć, było ono naprawdę intensywne, a Korn grał niemal dzień po dniu. Polska była osiemnastym w kolejności przystaniem na trasie na Starym Kontynencie, a pierwszy pokaz formacji w naszym kraju zaplanowany został na 8 czerwca 2000 roku, na miejsce zaś wybrano katowicki Spodek.

Wizyta Korna w nad Wisłą była czymś naprawdę wyczekiwanym, nic więc dziwnego, że do hali przybyły tłumy. Pokaz otworzył support, którym była dobrze znana i powracającą do nas regularnie po dziś dzień kapela P.O.D.

Po niej przyszedł czas na główną gwiazdę wieczoru. Nim jednak publiczność ujrzała zespół, im oczom ukazała się spora metalowa klatka, w której umieszczonych zostało kilkanaście osób - które przebywały w niej do samego końca pokazu. W końcu przyszedł czas na show, które otworzył cieszący się w tym okresie statusem światowego przeboju kawałek Falling Away From Me. Setlista była zwarta, liczyła sobie w podstawowym wymiarze szesnaście kawałków + dwa na bis: 4 U oraz Blind. Sam koncert również przebiegał niezwykle sprawnie i bardzo szybko - z takowego stylu występowania, raczej oszczędnego w interakcje z fanami, grupa słynie do dziś.

Występ trwał dość krótko, jak na standardy i w porównaniu do innych kapel - nieco ponad godzinę. Niezwykle energetyczny, pełen metalowego klimatu z miejsca porwał tłum. Już po wszystkim nie brakowało głosów, że sam koncert był udany, pozostawił jednak fanów i fanki z apetytem, żądających więcej.

Na powtórkę przyszło nam jednak trochę poczekać, gdyż aż pięć lat! Na szczęście po występie na Metal Hammer Festival w 2005 Korn znacząco zwiększył liczbę wizyt nad Wisłą. Takowych, na dzień dzisiejszy, odbyło się już trzynaście - a kolejny przed nami. Korn zagra już 17 listopada 2026 roku w krakowskiej TAURON Arenie.

Taka setlista wybrzmiała na pierwszym koncercie Korna w Polsce w 2000 roku:

Falling Away From Me It's On! Got the Life Ball Tongue (z fragmentem "La Di Da Di" from Slick Rick) Twist A.D.I.D.A.S. Good God Trash Clown South of Heaven (Slayer cover, instrumentaly) Shoots and Ladders Freak on a Leash Make Me Bad Somebody Someone Faget Kill You

Bis:

4 U Blind

Oto numery, które najczęściej na żywo gra grupa Korn. Top 10 słynnych kompozycji: