Gitarzysta John 5 rozkleił się po pierwszym koncercie z Mötley Crüe! "To było przedziwne przeżycie"

John 5 to gitarzysta amerykańskiej formacji Mötley Crüe. Najpierw ruszył w trasę koncertową z tym zespołem, a później oficjalnie dołączył do składu i zastąpił w nim Micka Marsa.

Na scenie w barwach Mötley Crüe zadebiutował w lutym 2023 roku na koncercie w Atlantic City. Gitarzysta powrócił właśnie wspomnieniami do tego występu. John 5 zdradził, że wówczas z bliska mogli obserwować go muzycy Kiss: Ace Frehley i Peter Criss.

Marek Piekarczyk w Kolumnie Zygmunta | ESKA ROCK

–Zaprosiłem ich, a oni specjalnie jechali po dwie godziny w jedną stronę. Pamiętam, że stali tuż obok i patrzyli, jak gram, co było niesamowicie ekscytujące! –powiedział gitarzysta w rozmowie dla magazynu Guitar World.

Gdy koncert dobiegł końca, koledzy z zespołu gratulowali mu udanego debiutu. Po zejściu ze sceny emocje u Johna 5 całkowicie puściły...

Wszyscy mówili: "To było niesamowite", a ja z jakiegoś powodu nagle zalałem się łzami. Tak po prostu, zupełnie niekontrolowanie. Pomyślałem sobie: "Co tu się dzieje?". To był po prostu nadmiar emocji. Coś bardzo dziwnego. Na miejscu byli moi idole, ja grałem z Mötley Crüe, wokół byli wszyscy moi przyjaciele. To było przedziwne przeżycie –podsumował muzyk we wspomnianym wywiadzie.

Klasyk Mötley Crüe przekroczył magiczną barierę odtworzeń na Spotify. "To prawdziwy zaszczyt"

To bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej klasycznych hymnów w historii glam metalu. Utwór Kickstart My Heart, nie tak dawno, oficjalnie przekroczył magiczną barierę odtworzeń na Spotify. –To dla nas prawdziwy zaszczyt stać w jednym rzędzie z tak niesamowitymi artystami. Dziękujemy wszystkim fanom, BMG oraz Spotify –skomentowali członkowie grupy we wspólnym oświadczeniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Numer ten bezpośrednio nawiązuje do dramatycznych wydarzeń z życia basisty Nikkiego Sixxa, który w 1987 przeżył niemal śmiertelne przedawkowanie narkotyków. Według relacji, ratownik medyczny wstrzyknął muzykowi wówczas adrenalinę prosto w serce, aby przywrócić go do żywych. Kickstart My Heart, który został drugim singlem z płyty Dr. Feelgood (1989), dotarł do 27. miejsca na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych.

Oto 5 ciekawostek o albumie Dr. Feelgood od Mötley Crüe: