The Beatles to zespół wszech czasów? Te 5 płyt tworzy kanon legendarnej grupy

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-12 12:17

Czy da się w ogóle wskazać kilka tych najlepszych albumów zespołu, który powszechnie uznaje się za najważniejszy w historii? Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, my jednak postanowiliśmy się go podjąć! Stworzyliśmy dla Was ranking pięciu najbardziej ikonicznych płyt dla legendy nad legendami - The Beatles!

Obecnie chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że zespół The Beatles jest zupełnie kluczowym dla historii muzyki. Grupa zaistniała w 1960 roku, jednak swój najbardziej znany - i najistotniejszy - kształt przyjęła w 1962 roku. To właśnie czwórka młodych, zafascynowanych muzyką, obdarzonych ogromnym talentem i wyczuciem chłopaków, pracujących razem, stworzyła połączenie do tamtej pory niespotykane. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr i George Harrison zadebiutowali singiel Love Me Do, który natychmiastowo wzbudził rozgłos w ich rodzimej Wielkiej Brytanii i jasno dał do zrozumienia, że na rynku właśnie zaczyna się dziać coś nowego - może wtedy jeszcze nie każdy przewidywał, jak niezwykle istotnego.

Beatlesi, nazywani także "czwórką z Liverpoolu", wydali swój pierwszy album w 1963 roku. Please Please Me początkowo pominięty przez amerykańskich wydawców, obronił się jednak sam, a już rok później John, Paul, Ringo i George wyruszyli na podbój Stanów Zjednoczonych rozpoczynając coś, co dziś znamy pod terminem "Beatlemania", a od czego w dłuższej perspektywie rozpoczęła się "brytyjska inwazja", czyli prawdziwy szał na muzykę i zespoły właśnie z Wysp.

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Ranking najważniejszych albumów The Beatles

Zespół działał do 1970 roku, wydając łącznie dwanaście albumów. Nie ma wątpliwości co do tego, że każdy z nich jest kluczowy, każdy pokazuje coś nowego, a przez to odcisnął własne piętno na całym rynku muzycznym, na jego historii i dalszym kształcie. Czy da się z tych wszystkich legendarnych wydawnictw wybrać pięć tych najbardziej kluczowych dla całej kariery The Beatles - ale też muzyki w ogóle? Spróbowaliśmy to zrobić! Nasz wybór znajdziesz w galerii:

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