Paul McCartney i Ringo Starr zagrają razem w Las Vegas. I to wszystko w ramach charytatywnego festiwalu

Fani The Beatles mają powody do radości. Paul McCartney oraz Ringo Starr wystąpią razem podczas organizowanego przez gitarzystę zespołu Eagles, Joe Walsha, festiwalu VetsAid. Wydarzenie zaplanowano na 29 stycznia 2027 roku. Odbędzie się ono w słynnej hali MGM Grand Garden Arena w Las Vegas.

Eska Rock_Lista najważniejszych brytyjskich zespołów rockowych w historii. Nie tylko Beatlesi i Stonesi

Oprócz muzyków The Beatles na scenie pojawią się również m.in. The Killers, The War On Drugs czy St. Vincent, a kolejni artyści mają zostać ogłoszeni w nadchodzących tygodniach.

–Dołączcie do mnie na scenie razem z moimi muzycznymi bohaterami Paulem i Ringo oraz kolejnymi niespodziewanymi gośćmi –zapowiedział Walsh. Przypomnijmy, że muzyk powołał do życia VetsAid, organizację non-profit, która wspiera amerykańskich weteranów wojennych oraz ich rodziny, w 2017.

Wiadomo już, że całkowity dochód z nadchodzącej imprezy zostanie przekazany organizacjom charytatywnym wspierającym weteranów we współpracy z Combined Arms Institute.

Na sam koniec należy wspomnieć, że będzie to pierwszy raz, kiedy McCartney i Starr wystąpią razem na żywo od grudnia 2024. Wówczas perkusista pojawił się jako gość podczas koncertu McCartneya w londyńskiej O2 Arenie. Muzycy wykonali razem dwa utwory z repertuaru The Beatles: Helter Skelter oraz Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

McCartney i Starr mają także na koncie świeżą współpracę studyjną. Niedawno przecież połączyli siły w utworze Home To Us, który trafił na The Boys of Dungeon Lane, tegoroczny album tego pierwszego.

Paul McCartney został miliarderem. Jest trzecim najbogatszym muzykiem na świecie

To już oficjalna informacja: Paul McCartney dołączył właśnie do grona miliarderów. Majątek muzyka wynosi ponad 1,4 mld dolarów. Taką informację podał magazyn Forbes. To oznacza, że znajduje się na najniższym stopniu podium zestawienia najbogatszych muzyków świata – tuż za raperem Jay-Z, a także wokalistką pop Taylor Swift.

Oto ciekawostki o albumie Abbey Road od The Beatles: