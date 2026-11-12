The Last Internationale wracają do Polski w 2026 roku! Szczegóły koncertu

The Last Internationale, znany również jako TLI, to nowojorski zespół założony przez wokalistkę Delilę Paz i gitarzystę Edgey’a. Ich debiutancki album „We Will Reign” ukazał się nakładem Epic Records w 2014 roku. Producentem płyty był nagrodzony Grammy producent rockowy Brendan O’Brien, a na perkusji zagrał Brad Wilk (Rage Against the Machine), który dołączył do zespołu i koncertował z nim przez cały cykl promujący album.

Drugi album The Last Internationale, „Soul On Fire”, został wydany w październiku 2019 roku. Producentem wykonawczym płyty był Tom Morello, a na perkusji zagrał Joey Castillo (Queens of the Stone Age). Pierwszy singiel z albumu, „Hard Times”, dotarł na 1. miejsce listy iTunes Blues w Wielkiej Brytanii oraz znalazł się w top 20 w wielu krajach na całym świecie.

W 2020 roku zespół wydał „Live at Arda Recorders” - koncertowy album studyjny nagrany podczas lockdownów związanych z pandemią COVID-19. W czerwcu 2021 roku Delila Paz z TLI pojawiła się gościnnie w utworze Toma Morello „Radium Girls” obok Aimee Interrupter z The Interrupters, Nadii Tołokonnikowej z Pussy Riot oraz Mish Way z White Lung.

Długo wyczekiwany trzeci album studyjny The Last Internationale, „Running for a Dream”, ukazał się 31 marca 2023 roku. Na perkusji usłyszeć można Joeya Castillo oraz Eloya Casagrande z Sepultury.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

The Last Internationale w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

22.11.2026

VooDoo Club, Warszawa

BILETY są dostępne w sprzedaży.

Zespół jest szczególnie ceniony za swoje energetyczne koncerty na żywo. TLI dzieliło scenę z takimi artystami jak Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings of Leon, Slash, Scott Weiland, Weezer, OneRepublic, Tom Morello, Lenny Kravitz, Incubus, Royal Blood, The Cult, Rival Sons i wieloma innymi. Minionego lata grupa koncertowała z KISS i Deep Purple, otwierała występy Guns N’ Roses oraz pojawiła się na największych europejskich festiwalach, takich jak Pinkpop, Rock Werchter, Hellfest, Mad Cool, Lollapalooza czy Hyde Park.

TLI wystąpiło m.in. w programie Davida Lettermana, a ostatnio także w popularnym francuskim programie telewizyjnym „Taratata”.

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.