Legenda Oddziału Zamkniętego czekał na to niemal 50 lat. Krzysztof Jaryczewski wydał pierwszą płytę koncertową.

Krzysztof Jaryczewski i pierwsza taka płyta w karierze

Mellina - Jaryczewski o problemach z zakwaterowaniem i burdach w hotelach

„Jak nie teraz, to kiedy?”

Wyjątkowa gratka dla kolekcjonerów

Kultowe hity w koncertowych aranżacjach

QUIZ. Co wiesz o zespole Oddział Zamknięty, znasz jego piosenki? Sprawdź! Pytanie 1 z 10 W którym roku ukazała się debiutancka płyta zespołu - longplay pod tytułem "Oddział Zamknięty"? 1979 1981 1982 1983 Następne pytanie

To moment, na który fani czekali od lat. Choćjest obecny na scenie od niemal pół wieku, dopiero teraz doczekał się swojej pierwszej w karierze płyty koncertowej. Aż trudno w to uwierzyć, ale legendarny wokalista Oddziału Zamkniętego nigdy wcześniej nie wydał albumu w wersji live. Właśnie ukazało się dwupłytowe wydawnictwo jego zespołuzatytułowane. Album, który miał swoją premierę, zawiera wszystkie największe przeboje artysty zarejestrowane podczas wyjątkowego występu.Sam lider formacji nie kryje zaskoczenia, że na taki krążek trzeba było czekać tak długo. Jak przyznaje, był niezwykle ciekaw finalnego efektu i nie zawiódł się na brzmieniu, które udało się uzyskać. – Nigdy jeszcze nie nagrałem koncertowej płyty… Aż dziwne, ale jak nie teraz, to kiedy? Bardzo byłem ciekaw tego, jak to zabrzmi i nie zawiodłem się! Oceńcie to sami – komentuje. Materiał na album został zarejestrowany. Za realizację dźwiękową odpowiadał Łukasz Suszko. Zespół Jary Oddział Zamknięty wystąpił w składzie: Krzysztof Jaryczewski (śpiew, gitara), Zbigniew Bieniak (śpiew), Nick Swat (gitara), Andrzej Potęga (gitara basowa) oraz Michał Biernacki (perkusja).Choć album jest już dostępny w serwisach streamingowych, to prawdziwą ucztą dla fanów są jego fizyczne wydania. Poza dwupłytową edycją CD na rynek trafiła też wersja analogowa, która jest prawdziwym rarytasem. Edycja winylowa jesti, jak zapowiedziano, nigdy nie będzie wznawiana. Każdy egzemplarz został oznaczony indywidualnym numerem i hologramem autentyczności. Wydawnictwo składa się z dwóch 180-gramowych płyt z przezroczystego winylu, a metalizowana okładka nawiązuje do tytułu albumu. W środku kolekcjonerzy znajdą pamiątkową kartę z autografami, własnoręcznie podpisaną przez cały zespół, a także prawdziwą kostkę gitarową z logo grupy – kultową „ozetką”. Dodatkowo dołączono reprinty oryginalnej setlisty z koncertu w Lublinie oraz biletów na to wydarzenie.Na albumie znalazły się łącznie. To przekrój przez całą twórczość legendarnego artysty. Nie mogło zabraknąć największych przebojów ikonicznej grupy, którą współtworzył Jaryczewski. Fani usłyszą więc koncertowe wersje takich klasyków jak „Obudź się”, „Andzia”, „Party”, „Ten wasz świat”, „Twój każdy krok”, „Zabijać siebie” czy „Horror”. Jest też „Oddział”, czyli wykonywana w latach 80. przeróbka utworu Tom Robinson Band z polskim tekstem Jaryczewskiego. Płytę uzupełniają piosenki zespołu Jary Oddział Zamknięty („Spadam”, „Facet”, „To nie to samo”, „Gul Gul”) oraz kultowy wśród fanów „Zerostan”, nagrany przed laty z formacją Jary Band.