Leash Eye świętuje 30 lat na scenie! Grali u boku Iron Maiden i Motörhead

Leash Eye świętuje 30 lat na scenie. Grali z Iron Maiden i Motörhead!

To imponujący jubileusz w polskim show-biznesie. Zespół Leash Eye świętuje 30-lecie działalności, a na swoim koncie ma osiągnięcia, których może pozazdrościć niejeden artysta. Grupa dzieliła scenę z takimi legendami jak Iron Maiden, Motörhead czy Judas Priest, udowadniając przez trzy dekady swoją niezłomną pozycję na rockowej scenie.

Z tej wyjątkowej okazji muzycy przygotowali dla fanów prawdziwą gratkę. Na rynku pojawi się jubileuszowy, podwójny singiel podsumowujący ich dotychczasową drogę artystyczną. Zespół od lat konsekwentnie łączy hard rocka z cięższymi brzmieniami stoner i southern metalu, co sami określają jako ‘hard truckin’ rock’.

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Podwójny singiel na jubileusz. Kim jest tajemnicza „Jolka”?

Wydawnictwo zatytułowane „30 Years Of The Haul” składa się z dwóch premierowych utworów. Pierwszy z nich, ‘Saints don't do Fridays’, to dynamiczny, rock’n’rollowy kawałek, w którym centralną postacią jest „Jolka”. To postać doskonale znana fanom zespołu – jej wizerunek pojawiał się już wcześniej na okładkach płyt, koszulkach i oficjalnych gadżetach grupy.

Drugi utwór, ‘The Long Haul’, ma bardziej osobisty charakter. Kompozycja stanowi muzyczne podsumowanie 30-letniej historii Leash Eye. Tekst odnosi się do determinacji i ciągłości działania zespołu, który przetrwał próbę czasu i liczne zmiany na scenie. Singiel ukaże się w dystrybucji cyfrowej oraz w formie limitowanego wydania CD nakładem wytwórni Fonostrada Records.

Wielka urodzinowa impreza w Warszawie

Najważniejszym punktem obchodów jubileuszu będzie wyjątkowy koncert. Główne uroczystości odbędą się podczas 22. edycji mini-festiwalu Klasz Ov The Sejtans, gdzie Leash Eye wystąpi w roli gospodarza wieczoru. Fani ciężkich brzmień już teraz powinni zapisać tę datę w kalendarzach.

Koncert odbędzie się 21 listopada (sobota) w warszawskim klubie VooDoo. Poza jubilatami na scenie pojawią się również zespoły Sick Saints, Tomigan i Klangor, co zapowiada prawdziwą rockową ucztę dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Imponująca historia i międzynarodowe festiwale

Zespół Leash Eye istnieje nieprzerwanie od 1996 roku, konsekwentnie budując swoją markę. Ich muzykę, w której ciężkie, przesterowane gitary spotykają się z brudnym brzmieniem organów Hammonda, docenili nie tylko polscy fani. Grupa ma na koncie albumy wydawane dla Metal Mind Production oraz występy na tak prestiżowych międzynarodowych festiwalach jak Wacken Open Air czy Sonisphere.

Lista gigantów, przed którymi występowali jako support, robi ogromne wrażenie. Poza wspomnianymi Iron Maiden, Motörhead i Judas Priest, grali również u boku Budgie i Uriah Heep. Obecnie zespół tworzą: Łukasz Podgórski (wokal), Arkadiusz Gruszka (gitara, chórki), Marek Kowalski (bas), Piotr Sikora (organy, pianino elektryczne, chórki) oraz Marcin Bidziński (perkusja).