Legendy metalu wracają po dekadzie milczenia. Neurosis tylko jeden koncert w Polsce

Legendy metalu wracają na scenę. Neurosis zagra w Polsce

To doskonała wiadomość dla wszystkich fanów ciężkich i ambitnych brzmień. Uznawany za jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu, Neurosis, wraca do Polski na jedyny koncert. Grupa, która przez lata kształtowała podziemną scenę, wystąpi 27 czerwca 2027 roku w warszawskim klubie Progresja.

Wydarzenie to jest tym bardziej wyjątkowe, że zespół powrócił na scenę po blisko dekadzie przerwy, wydając znakomicie przyjętą płytę „An Undying Love for Burning World”.

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Brzmienie, które zmieniło muzykę

Trudno przecenić wpływ, jaki Neurosis wywarł na współczesną muzykę metalową. Jak podkreślają organizatorzy, gdyby nie ta formacja, krajobraz gatunku, zwłaszcza w jego bardziej ambitnych odmianach, wyglądałby dziś zupełnie inaczej. To właśnie oni jako jedni z pierwszych udowodnili, że można grać do bólu intensywnie i ciężko, rezygnując z typowego dla metalu sztafażu.

Zamiast ozdobników zespół postawił na surowe emocje i ascetyczną formę. W ich muzyce słychać miażdżący ciężar, duchowe aranżacje, plemienny trans i energię wywodzącą się z hc/punka. To właśnie ta unikalna mieszanka zapewniła im status legendy.

Wielki powrót w najlepszej formie

Po długiej przerwie zespół wrócił z nowym albumem „An Undying Love for Burning World”. Jak czytamy w zapowiedzi koncertu, grupa jest obecnie w najlepszej formie od dawna. Organizatorzy nie szczędzą mocnych słów, opisując artystów jako „potężnych, niezniszczalnych i na szczycie”.

Koncert w Warszawie będzie więc doskonałą okazją, by na żywo przekonać się o sile legendarnej formacji i usłyszeć materiał z ich najnowszego wydawnictwa.

Neurosis w Warszawie. Gdzie i kiedy kupić bilety?

Koncert legendarnej grupy Neurosis odbędzie się 27 czerwca 2027 roku w klubie Progresja w Warszawie. Sprzedaż biletów rusza już wkrótce. Wejściówki będą dostępne od 13 listopada od godziny 10:00 w internetowym sklepie organizatora wydarzenia.