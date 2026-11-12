Czas na nową erę w historii Fear Factory! Zespół zapowiedział właśnie album Roboticist
Ten zespół z pewnością zrewolucjonizowali scenę metalową. Formacja Fear Factory, która powstała pod koniec lat osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, postanowiła połączyć brutalność death metalu z mechaniczną precyzją industrialu i futurystycznym klimatem charakterystycznym dla książek czy filmów z gatunku science-fiction.
Teraz ekipa dowodzona przez gitarzystę Dino Cazaresa powraca z nowym albumem. Wydawnictwo zatytułowane Roboticist trafi na rynek 9 kwietnia 2027 roku nakładem wytwórni Nuclear Blast Records. –Cybernetic Industries przejęło kontrolę nad sztuczną inteligencją, doprowadzając do zagłady ludzkości. Maszyny odziedziczyły przyszłość. Bez krwi. Bez ciała. Same maszyny. Witamy w erze "Roboticist" –zapowiedział Cazares.
Będzie to przełomowy krążek w historii grupy, bo pierwszy nagrany w odświeżonym składzie, w którym oprócz Cazaresa i basisty Tony’ego Camposa znaleźli się: wokalista Milo Silvestro, klawiszowiec Damien Rainaud oraz perkusista Pete Webber. Tym samym Roboticist stanie się pierwszym studyjnym albumem FF bez udziału wieloletniego frontmana Burtona C. Bella, który opuścił szeregi formacji w 2020.
Zapowiedzi płyty towarzyszy premiera singla Detonizer, do którego powstał teledysk. Został on wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji i widać wyraźnie, że inspiracje były czerpane z kultowej serii filmów Terminator. Wspomniany numer udostępniamy poniżej.
Na płycie znajdzie się 11 premierowych kompozycji. Tak prezentuje się zatem tracklista:
- Roboticist
- Decentralization
- Detonizer
- Eradicator
- Welcome To The Factory
- Unsynthesizable
- No Blood No Flesh
- Synthetic Savior
- Neural Infection Scanner
- De-Extinction
- Fragments
Jeśli chodzi o koncerty, zespół zdecydowanie nie zwalnia tempa. Muzycy zaraz wyruszą w amerykańskie tournée "Cybernetic Domination", a towarzyszyć będą im grupy Darkest Hour i Brotality. Wiadomo także, że w przyszłym roku formacji Fear Factory nie zabraknie na festiwalach w USA oraz Europie.