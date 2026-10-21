The Beatles i nowa odsłona muzeum w Liverpoolu. Ujawniono właśnie plany

Oficjalne muzeum poświęcone legendarnej formacji The Beatles czeka wielka rewolucja. Ogłoszono właśnie, że wystawa, która do tej pory mieściła się w słynnym Albert Dock, przeniesie się w nowe, większe miejsce. "The Beatles Story" będzie znajdowało się naprzeciwko stacji Liverpool Lime Street przy St John’s Market. Jak czytamy w zapowiedzi: muzeum połączy "zaawansowane technologie immersyjne, oryginalne artefakty z widowiskowymi, odtworzonymi dekoracjami, aby ożywić niezwykłą historię zespołu".

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Projekt został przygotowywany przez należącą do zespołu firmę Apple Corps. Paul McCartney i Ringo Starr udzielili pełnego wsparcia dla planów stworzenia nowej siedziby, której powierzchnia wyniesie... niemal 10 tys. metrów kwadratowych. Zwiedzający będą mogli odbyć wielogodzinną podróż przez całą historię zespołu: od ulic powojennego Liverpoolu, przez lata formowania się kapeli w Hamburgu i wybuch Beatlemanii, aż po szczyt międzynarodowej sławy. Fani wejdą do wiernie odwzorowanych, kultowych miejsc, takich jak klub The Cavern, studio Abbey Road, Shea Stadium czy dach na Savile Row.

Co ciekawe, w interaktywnych przestrzeniach wykorzystane zostaną m.in. plan zdjęciowy oraz rekwizyty pochodzące z nadchodzącego, czteroczęściowego filmowego projektu w reżyserii Sama Mendesa, którego premiera kinowa zaplanowana jest na 2028. Podobnie jak otwarcie nowej odsłony muzeum poświęconego The Beatles.

We're on our way home. A new immersive Beatles experience is opening in the heart of Liverpool in 2028, featuring some of the most iconic locations and moments in Beatles history. #TheBeatlesLiverpool28 https://t.co/bWzhYEDZlB— The Beatles (@thebeatles) October 20, 2026

– To niesamowite i poruszające, że ludzie wciąż tak bardzo interesują się naszą historią. Bardzo cieszy mnie fakt, że The Beatles Story oraz The Beacon zmieniają się w tak ekscytujący sposób w samym sercu Liverpoolu. Kocham Liverpool. To część tego, kim jestem, i część tego, kim są The Beatles. Gdyby ktoś powiedział nam, że do tego dojdzie, kiedy spędzaliśmy razem czas na samym początku naszej drogi, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Niezwykłe plany, które zaprezentował mi zespół Apple Corps dotyczące The Beatles Story, przenoszą mnie z powrotem w tamtą podróż – z Liverpoolu w świat i z powrotem do domu. To wszystko nie mogłoby się wydarzyć bez Liverpoolu i nie mogę się doczekać, aż ludzie będą mogli wkroczyć do naszej historii i podzielić się tym doświadczeniem – powiedział McCartney, cytowany w informacji prasowej.

Warto przypomnieć, że to niejedyna niespodzianka przygotowywana dla fanów The Beatles. Wcześniej w tym roku firma Apple Corps potwierdziła, że już w 2027 roku w Londynie – pod historycznym adresem 3 Savile Row, gdzie mieściła się dawna siedziba zespołu – zostanie otwarta pierwsza dedykowana przestrzeń dla fanów słynnej grupy.

Sam Mendes i cztery filmy o The Beatles

Tak jak już zostało to wspomniane wcześniej, formacja The Beatles doczeka się w niedalekiej przyszłości filmowej biografii w reżyserii Sama Mendesa. Nie da się ukryć, że cały projekt zostanie zrealizowany z ogromnym rozmachem. Powstaną bowiem cztery filmy. Każdy z nich będzie skupiał się na danym muzyku grupy. Reżyser zdradził, że całość ma być wręcz "teatralnym doświadczeniem". Wiadomo, że wszystkie filmy będą miały premierę w kwietniu 2028 roku. Potwierdzono także którzy aktorzy zagrają Paula McCartneya, Johna Lennona, Ringo Starra i George'a Harrisona. W postacie muzyków wcielą się odpowiednio: Paul Mescal (Gladiator II), Harris Dickinson (Babygirl), Barry Keoghan (Saltburn) oraz Joseph Quinn (Stranger Things).

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