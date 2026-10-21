Nirvana przegoniła AC/DC i Pink Floyd! Przełomowy sukces kultowej płyty

Nirvana i AC/DC, czyli dwa zespoły, uznawane za absolutnie ikoniczne dla szeroko pojmowanej muzyki rockowej. Druga z wymienionych, pochodząca z Australii formacja, może się pochwalić dużo dłuższą historią i zdecydowanie bardziej imponującą dyskografią. Przypominamy, że AC/DC na przełomie 2023 i 2024 roku świętowali pięćdziesięciolecie, a na ten moment katalog rockowej ikony liczy sobie już imponujące siedemnaście płyt.

Nirvana była obecna w muzycznym świecie dużo, dużo krócej, gdyż zaledwie siedem lat. Formacja, na czele której stał Kurt Cobain, wydała tylko trzy płyty, jedna z nich na zawsze zapisała się w historii ciężkich brzmień. Mowa oczywiście o Nevermind, od wydania którego minęło w tym roku już 35 lat. Nieoczekiwanie to właśnie w tym czasie krążek osiągnął spory sukces!

Nirvana - co skrywa album "Nevermind"?

Nirvana przed AC/DC i Pink Floyd na liście najlepiej sprzedających się albumów w historii

Oba te zespoły mogą się pochwalić tym, że ich płyty znajdują się w TOP10 listy najlepiej sprzedających się w historii. W przypadku Nirvany mowa oczywiście o Nevermind, a AC/DC - Back in Black, czyli pierwszym wydawnictwie, które grupa nagrała z Brianem Johnsonem w roli wokalisty.

Do tej pory to klasyk Australijczyków cieszył się pozycją szóstego najlepiej sprzedającego się na liście, za utworzenie której odpowiada zajmująca się analizą danych firma Chartmasters. Nowe dane wskazują jednak, że na ten moment druga płyta Nirvany sprzedała się w liczbie dokładnie 66 838 000 egzemplarzy, a Back in Black - 66 834 000, spadając tym samym na siódme miejsce listy.

Co ciekawe oznacza to, że Nevermind kupiło już więcej osób na świecie, niż The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Słynne wydawnictwo zajmuje pozycję ósmą w zestawieniu z liczbą 63 626 000 sprzedanych różnych jego wariantów. Na ten moment na miejscach 5-1 znajdują się: Bad Michaela Jacksona, Rumours Fleetwood Mac, Saturday Night Fever Bee Gees, Hotel California Eagles oraz wciąż na pierwszym miejscu Thriller "Króla Popu".

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