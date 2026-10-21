Machine Head zaskakują nowym singlem! Robb Flynn podsumowuje szalony i chaotyczny rozdział w historii grupy

Amerykańska formacja Machine Head, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Robba Flynna, właśnie udostępniła w sieci całkowicie premierową kompozycję. Singiel zatytułowany Suture to pierwsza nowość od zespołu od czasu wydania ostatniego albumu, UNATØNED z 2025 roku.

Wydanie wspomnianego utworu zbiegło się w czasie z obszernym oświadczeniem Flynna skierowanym do fanów, które można przeczytać na stronie internetowej Machine Head. Muzyk przyznał, że nadszedł czas na zamknięcie pewnego rozdziału.

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– To naprawdę koniec pewnej ery, kiedy zamykamy rozdział pod tytułem "UNATØNED" dla Machine Head. [...] Kiedy coś trwa tak długo, czasem człowiek po prostu nie zatrzymuje się, by dostrzec i docenić moment, w którym coś się kończy. Kończy się jedna trasa i już rozmawia się o następnej. Kończy się jeden album i już myśli się o kolejnej płycie. Dlatego chcę się na chwilę zatrzymać i docenić ten rozdział. Nagraliśmy "UNATØNED". Przejechaliśmy z nim cały świat. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko. Wy daliście z siebie absolutnie wszystko – napisał Flynn. Następnie dodał, że teraz zespół udaje się na zasłużony urlop.

– Wracamy do domu – do naszych żon, dziewczyn, partnerów, dzieci, psów, kotów, rodzin i przyjaciół. Będziemy spać we własnych łóżkach i przypominać sobie, jak wygląda normalne życie. A potem, kiedy nadejdzie właściwy moment… Pomyślimy o przyszłości. Ale to sprawa na inny dzień – wyjaśnił lider MH. Cały wpis Flynna znajdziecie w tym miejscu.

Muzycy Machine Head dostali klucze do miasta! Burmistrz-metalowiec ugościł legendarną kapelę

Pod konie czerwca tego roku informowaliśmy, że muzycy Machine Head otrzymali z rąk burmistrza Albuquerque klucze do miasta. To dziwić nie może, ponieważ Tim Keller, który rządzi nim od prawie dekady, jest miłośnikiem metalu. Grupa pochwaliła się tym wyróżnieniem w mediach społecznościowych. I przy okazji członkowie MH obrócili całą sytuację... w żart. – Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że Tim Keller i jego brat Scott wręczyli nam wczoraj klucze do... miejskiego aresztu w Albuquerque – możemy przeczytać w poście udostępnionym na Instagramie.

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