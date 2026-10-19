Rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku - Rush i dziedzictwo Pink Floyd to początek! Kalendarium [DATY, MIASTA, BILETY]

Nie da się ukryć, że Polska jest obecnie wyjątkowo atrakcyjnym miejscem, jeśli chodzi o organizację koncertów największych światowych gwiazd muzyki. Tyczy się to w dużym stopniu także wykonawców, wykonawczyń i zespołów, kojarzonych ze światem rocka i metalu. Kto zagra nad Wisłą w 2027 roku? Sprawdź kalendarium!