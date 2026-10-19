Sting zagra cztery koncerty w Polsce. Muzyk wraca z trasą „STING 3.0”

Sting ogłosił cztery koncerty w Polsce

Dla sympatyków talentu brytyjskiego wokalisty to fenomenalna informacja. Sting, który zgromadził w swojej karierze 17 nagród GRAMMY, zapowiedział cztery występy w Polsce w ramach nadchodzącego cyklu „STING 3.0”. Organizacja kilku wydarzeń to bezpośredni efekt ogromnego zapotrzebowania na bilety, jakie artysta zanotował w czasie światowych wojaży, zbierających entuzjastyczne oceny recenzentów.

Wokalista w ostatnim czasie gromadził pełne hale widowiskowe podczas wizyt w Azji, Afryce, Ameryce Północnej oraz wielu państwach Europy. Teraz fascynujący popis muzycznych możliwości gwiazdora będą mogli podziwiać fani nad Wisłą.

Jak pachnie Sting | How we met w Kolumnie Zygmunta

Nowe, surowe brzmienie na koncertach trasy „STING 3.0”

Najnowsze występy Brytyjczyka wyróżnia nietypowy, kameralny, ale bardzo żywiołowy charakter, z odświeżonymi, minimalistycznymi wersjami największych szlagierów. Artyście będzie asystować tylko dwóch instrumentalistów: doskonale mu znany z wieloletniej współpracy Dominic Miller na gitarze oraz Chris Maas za perkusją, którego publiczność kojarzy ze współpracy z Maggie Rogers czy formacją Mumford & Sons.

Dzięki takiej trzyosobowej obsadzie Sting pragnie nadać klasycznym utworom zwartą, acz niezwykle pulsującą formę. Organizatorzy podkreślają, że głównym założeniem nowego projektu jest maksymalne uwypuklenie walorów wokalnych piosenkarza oraz jego kompozytorskiego geniuszu.

Trasa Stinga w Polsce. Poznaj miasta i terminy w 2027 roku

Gwiazdor wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskiej widowni i przygotował występy aż w czterech rodzimych arenach, co umożliwi udział znacznej rzeszy sympatyków. Brytyjski wokalista pojawi się w Polsce w czerwcu 2027 roku.

Dokładny kalendarz występów to:

6 czerwca 2027 – Gliwice, PreZero Arena

– Gliwice, PreZero Arena 7 czerwca 2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

– Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA 9 czerwca 2027 – Kraków, TAURON Arena

– Kraków, TAURON Arena 10 czerwca 2027 – Łódź, Atlas Arena

Gdzie i kiedy kupić bilety na polskie koncerty Stinga?

Dystrybucja wejściówek została rozbita na kilka faz, z uwzględnieniem przywilejów dla oficjalnego grona fanów oraz partnerów sponsorujących. Z uwagi na przewidywane olbrzymie oblężenie platform biletowych, warto zawczasu zaplanować zakupy.

Oto terminarz uruchomienia sprzedaży:

Przedsprzedaż FAN CLUB: rozpocznie się 20 października (wtorek) o 10:00

rozpocznie się 20 października (wtorek) o 10:00 Opcja dla posiadaczy kart Mastercard Pekao: startuje 21 października (środa) o 9:00

startuje 21 października (środa) o 9:00 Pula w Ticketmaster: rusza 22 października (czwartek) o 10:00

rusza 22 października (czwartek) o 10:00 Otwarta, powszechna sprzedaż: wystartuje 23 października (piątek) o 10:00.

Wejściówki na wydarzenia będzie można nabyć za pośrednictwem serwisów LiveNation.pl oraz Sting.com.