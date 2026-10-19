To oni stoją za przebojami "Africa" i "Hold the Line"! Toto wraca do Polski na 50-lecie

Toto wraca do Polski. Na scenie towarzyszyć im będą legendy

To informacja, na którą czekało wielu fanów rocka. Legendarna grupa Toto ponownie zagra w Polsce! Zespół, którego przeboje takie jak „Africa” czy „Hold the Line” znają dosłownie wszyscy, wystąpi 27 lipca 2027 roku w krakowskiej TAURON Arenie.

Uwagę przykuwa jednak nie tylko sam koncert, ale przede wszystkim skład, w jakim zespół pojawi się na scenie. Obok niezastąpionych filarów grupy, gitarzysty Steve’a Lukathera i wokalisty Josepha Williamsa, zobaczymy prawdziwą plejadę muzycznych sław.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Muzycy Stinga, Cher i Micka Jaggera w składzie Toto

Kto zasili szeregi formacji podczas polskiego koncertu? Lista nazwisk robi ogromne wrażenie i zapowiada muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. Na basie zagra John Pierce, który ma w swoim CV współpracę z takimi artystami jak Huey Lewis & the News, Cher, Alice Cooper czy sam Mick Jagger.

Za perkusją zasiądzie z kolei Keith Carlock, znany ze współpracy ze Steely Dan, Stingiem oraz Jamesem Taylorem. Skład uzupełni Warren Ham (instrumenty perkusyjne i róg), który grał w zespole Kansas, a obecnie jest członkiem słynnego Ringo Star & His All-Starr Band. Za klawisze i chórki odpowiedzialni będą Dennis Atlas i Ray Thistlethwayte.

Wieczór pełen rockowych hymnów

Zespół, który sprzedał miliony płyt na całym świecie, słynie z niezwykłej mieszanki stylów. Podczas koncertu w Krakowie fani mogą spodziewać się podróży przez największe hity grupy – od hardrockowych klasyków, przez utwory z gatunku AOR, aż po wysmakowane nawiązania do popu, soulu, R&B i jazzu.

Jedno jest pewne: na żywo nie zabraknie kanonicznych przebojów, przy których dorastały pokolenia słuchaczy. Zapowiada się wieczór, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich miłośników dobrej muzyki.

Toto w Krakowie. Kiedy i gdzie kupić bilety?

Koncert Toto odbędzie się 27 lipca 2027 roku w TAURON Arenie Kraków. Sprzedaż biletów rusza już wkrótce i będzie podzielona na kilka etapów. Warto zapisać te daty w kalendarzu.

Bilety będą dostępne w przedsprzedaży dla artystów od wtorku, 20 października, od godziny 10:00. Dzień później, w środę 21 października, ruszy przedsprzedaż organizatora. Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów rozpocznie się w piątek, 23 października, również o godzinie 10:00 w sieci eBilet.pl.