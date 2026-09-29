Historyczny sukces na listach Billboardu. Teraz Dirty Honey zagrają w Warszawie

Dirty Honey zagrają w Warszawie!

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów rock’n’rolla. Pochodzące z Los Angeles trio Dirty Honey już wkrótce wystąpi w Polsce! Zespół, który łączy klasyczne brzmienie z nowoczesną energią, zapowiedział koncert w warszawskim klubie Hybrydy. Koniecznie zarezerwujcie sobie czas – artyści pojawią się na scenie 13 lutego 2027 roku.

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Zespół, który zapisał się w historii

Dirty Honey to nie tylko energetyczne koncerty, ale także grupa, która może pochwalić się wyjątkowym osiągnięciem. Zespół zapisał się w historii muzyki, gdy jego hit „When I’m Gone” dotarł na sam szczyt listy Billboard Mainstream Rock Chart. Był to pierwszy raz, kiedy utwór niezależnego artysty zajął pierwsze miejsce w tym prestiżowym zestawieniu. Ten sukces to dowód na bezkompromisowy styl i siłę przebicia grupy, która ma już na koncie wyprzedane trasy koncertowe. Muzycy z Los Angeles udowadniają, że rock’n’roll ma się świetnie i wciąż potrafi porwać tłumy.

Koncert w Polsce i nowy album

Warszawski koncert będzie doskonałą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z dorobku zespołu. Dirty Honey ma na koncie trzy albumy, w tym najnowszy krążek zatytułowany „Catch My Butterfly”. Fani z pewnością liczą, że to właśnie utwory z tej płyty, obok największych hitów, zabrzmią w klubie Hybrydy.

Dirty Honey w Warszawie – szczegóły koncertu i bilety

Koncert zespołu Dirty Honey odbędzie się 13 lutego 2027 roku w klubie Hybrydy w Warszawie. Sprzedaż ogólna biletów rozpoczęła się 25 września o godzinie 11:00. Wcześniej, 23 i 24 września, wejściówki były dostępne w ramach przedsprzedaży dla artystów i klientów Ticketmaster Polska.