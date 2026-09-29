Wielki powrót Archive do Polski. Znamy listę miast i dat aż pięciu koncertów

Archive wraca do Polski! Zespół zagra aż pięć koncertów

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów brytyjskiej formacji Archive. Zespół, który od trzech dekad fascynuje swoim unikalnym brzmieniem, ogłosił wielki powrót do naszego kraju. Muzycy zaplanowali na jesień przyszłego roku aż pięć występów w największych polskich miastach. Koncerty odbędą się w ramach europejskiej trasy „Glass Minds & Not in My Name Tour”. Fani z pewnością już odliczają dni do muzycznej uczty, jaką szykuje dla nich brytyjski kolektyw. Będzie to wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo zarówno nowsze kompozycje, jak i te z najnowszego wydawnictwa.

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Trasa promująca aż dwa albumy

Najbliższa trasa koncertowa zespołu będzie niezwykłym wydarzeniem. Muzycy zaprezentują materiał pochodzący z dwóch płyt. Publiczność usłyszy utwory z wydanego w 2025 roku albumu „Glass Minds”, a także kompozycje z najnowszego, czternastego już w dorobku grupy krążka zatytułowanego „Not in My Name”. Założony przez Dariusa Keelera i Danny’ego Griffithsa kolektyw od lat słynie z łączenia w swojej twórczości tak różnych gatunków jak trip-hop, art rock, elektronika czy neo-prog. Każdy koncert to gwarancja niezwykłych muzycznych wrażeń i podróży przez bogatą dyskografię grupy.

Kraków, Warszawa, Wrocław... Znamy pełną listę miast

Zespół Archive zaplanował koncerty w pięciu kluczowych lokalizacjach w Polsce, dzięki czemu fani z różnych części kraju będą mieli szansę zobaczyć swoich idoli na żywo. Trasa rozpocznie się na początku października 2027 roku. Oto pełna rozpiska koncertów:

7 października 2027 – Kraków, ICE Kraków Congress Centre

– Kraków, ICE Kraków Congress Centre 8 października 2027 – Wrocław, A2 - Centrum Koncertowe

– Wrocław, A2 - Centrum Koncertowe 9 października 2027 – Warszawa, klub Stodoła

– Warszawa, klub Stodoła 12 października 2027 – Poznań, Poznań Congress Center

– Poznań, Poznań Congress Center 13 października 2027 – Gdańsk, Stary Maneż

Bilety na koncerty Archive. Kiedy rusza sprzedaż?

Fani, którzy chcą mieć pewność, że nie ominie ich to wydarzenie, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster Polska ruszy już 1 października o godzinie 10:00. Dzień później, 2 października, również o godzinie 10:00, rozpocznie się sprzedaż ogólna. Biorąc pod uwagę popularność zespołu w Polsce, można spodziewać się, że wejściówki rozejdą się w błyskawicznym tempie.